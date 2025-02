Trump humilie l’Union européenne

Le président américain accuse l’Union européenne d’avoir été « conçue pour entuber les États-Unis » et confirme sa volonté d’imposer des taxes similaires à celles prévues pour le Canada et le Mexique, soit 25%.

Lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche ce mercredi 26 février, Donald Trump a annoncé sa décision d’imposer des droits de douane de 25% sur les produits européens. « Nous avons pris la décision, et nous l’annoncerons prochainement », a déclaré le président américain, confirmant que ces mesures s’aligneront sur celles prévues pour les produits canadiens et mexicains à partir de début avril.

Une vision critique de l’Union européenne

Dans des propos particulièrement virulents, Trump a affirmé que l’Union européenne avait « été conçue pour entuber les États-Unis ». Le président américain considère que l’intégration européenne, pourtant soutenue pendant des décennies par Washington, constitue en réalité une tentative de contrer les intérêts américains.

Trump a énuméré ses griefs envers l’UE : « Ils n’acceptent pas nos voitures ou nos produits agricoles. » Il a également dénoncé un déficit commercial de « 300 milliards de dollars » avec les Vingt-Sept, un chiffre contesté par la Commission européenne qui évoque plutôt 150 milliards d’euros (157 milliards de dollars) sur les biens uniquement, et seulement 50 milliards en incluant l’excédent commercial américain dans les services.

« Nous pouvons partir »

Quant à d’éventuelles mesures de rétorsion européennes, le président reste confiant : « Ils ne le feront pas. » Et d’ajouter : « Les effets ne seront jamais les mêmes, parce que nous pouvons partir. Nous sommes la corne d’abondance, ce que tout le monde veut. » Trump a conclu en menaçant : « Il suffit que nous n’achetions plus rien, et si c’est ce qui se produit, nous gagnerons. »

