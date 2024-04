Encore un fada au couteau en Alsace

Deux fillettes ont été agressées par un individu armé d’un couteau, ce jeudi 18 avril peu après 14 heures, à Souffelweyersheim, dans le Bas-Rhin. Leur pronostic vital n’est pas engagé. L’homme a été interpellé.

Encore une agression au couteau par un fada (littéralement, habité par les fées). Les faits se sont produits ce jeudi 14 avril 2024 un peu après 15 heures devant l’école Dannenberger et près du square Peymeinade de Souffelweyersheim (67). Les deux fillettes, âgées de 6 et 11 ans, ont été légèrement blessées et transportées dans un hôpital tout proche. Elles sont hors de danger. Mais une jeune fillede 14 ans a fait un malaise cardiaque lors du confinement de son établissement.

Quant à l’agresseur, né en 1995, il a été interpellé dix minutes plus tard. Inconnu des services de police cet homme de 29 ans est décrit comme n’ayant pas toutes ces facultés mentales. Un déséquilibré de plus dans les rues.

Une liste non exhaustive

Ces agressions en série commises à l’arme blanche rythment l’actualité. Voici une liste non exhaustive de ces agressions. Annecy, 8 juin 2023 : six personnes, dont quatre enfants, blessées sur une aire de jeu par un réfugié syrien. Arras, 13 octobre de la même année : un enseignant tué et deux blessés dans l’enceinte du lycée par un ancien élève mineur radicalisé. Près d’un mois plus tard, à Crépol, le 19 novembre : Thomas, un adolescent de 16 ans, meurt poignardé par un mineur d’une cité voisine lors d’une soirée dans la salle des fêtes de cette commune de la Drôme. Le 3 février 2024 : trois blessés (dont un grave) par un assaillant malien antifrançais. Le 4 avril à Romans-sur-Isère, deux morts et cinq blessés. Le 10 avril à Bordeaux, un mort et un blessé.

Ça fait beaucoup. Les fadas sont parmi nous !

#Information | Agression à #Souffelweyersheim : malaise d'une élève au collège des Sept Arpents ⬇️ pic.twitter.com/4VNTiPSTMf — Préfète de région Grand Est & du Bas-Rhin 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet67) April 18, 2024