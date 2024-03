Gard : six personnes dont deux enfants portées disparues

Les voitures dans lesquelles elles se trouvaient ont été emportées par les crues. Douze départements sont placés en vigilance orange.

Force et courage aux pompiers qui luttent pour sauver des vies dans notre département le bilan va être très lourd déjà 6 disparus dont des enfants #Gard #gardon #innondation pic.twitter.com/35MTemAhAq — Twittos (@xnemausus) March 10, 2024

Après plusieurs mois de sècheresse, des trombes d’eau se sont abattues sur le pourtour méditerranéen depuis vendredi 8 mars 2024. C’est la faute à la dépression Monica et aux phénomènes cévenols bien connus. Conséquences : les petits ruisseaux se transforment rapidement en torrents, les rivières débordent, la mer refoule l’eau des fleuves. Les routes inondées deviennent vite extrêmement dangereuses.

Voitures emportées par les eaux

Le bilan humain est particulièrement lourd, ce dimanche matin, 10 mars 2024. La préfecture du Gard annonce la disparition de six personnes. A Dions, au nord de Nîmes, une voiture à bord de laquelle se trouvait une famille a été emportée par les eaux du Gardon vers 3 h 30. Si la maman a pu être sauvée par les sapeurs-pompiers, le papa et ses deux enfants de 4 et 13 ans sont toujours recherchés.

La veille, samedi 9 mars, vers 19 h 30, un véhicule a tenté de traverser un pont submersible dans le village de Gagnières, dans le nord du département du Gard avant d’être emporté par les eaux. Il y avait deux hommes à bord dont l’un d’eux a réussi à sortir de la voiture, l’autre était toujours recherché dans la matinée de dimanche.

Enfin, deux femmes belges de 47 et 57 ans qui se rendaient en Espagne ont disparu vers 5 heures du matin à Goudargues, toujours dans le Gard.

Dix départements en vigilance orange

Selon la préfecture du Gard, ce sont au total, 250 pompiers qui ont été mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche ainsi que quatre hélicoptères de la gendarmerie.

La prudence reste de mise face à ces intempéries. Ce sont dix départements qui sont désormais en vigilance orange crues dont l’Ardèche, le Gard, la Lozère et le Var. Mais aussi dans le Sud-Ouest.

Le vent et la pluie ont provoqué de gros dégâts un peu partout. 1800 foyers sont privés d’électricité dans la Drôme et en Ardèche. Des rafales de vent ont été enregistrées à 134 km/heure en Ardèche.

La situation est donc très délicate dans ces départements. La prudence s’impose sur les routes.

🟠 Point de situation dans le #Gard

Vigilance orange crues en cours pour la Cèze amont. ⚠️ Respectez les consignes.

👉 Soyez prudents et restez informés sur https://t.co/YvLQUzx45e ⚠️🟡 La vigilance météo niveau jaune est toujours en cours pour :

▪️vagues-submersion

▪️vent… pic.twitter.com/TdyjNouGUC — Préfet du Gard (@Prefet30) March 9, 2024