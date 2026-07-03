« Sociologie de la délinquance juvénile » de Laurent Mucchielli

Paniques morales et réalités psychosociales

Les mêmes poncifs éculés

« La délinquance juvénile est l’objet de nombreux fantasmes entretenus par le traitement médiatique des faits divers, par les rhétoriques électoralistes des politiciens et par des « experts » rarement compétents et désintéressés. Tous répètent année après année les mêmes poncifs éculés sur la dangerosité sociale croissante de la jeunesse, surtout celle qui habite les quartiers les plus pauvres

des agglomérations.

Dix textes

À distance des peurs, des discours moralisateurs et des postures sécuritaires, ce livre s’inscrit dans une tradition de recherche en sciences sociales désormais séculaire en Europe et en Amérique du nord. Les dix textes qu’il rassemble ont mobilisé la plupart des méthodes des sciences sociales, avec une prédominance de comparaisons historiques, d’analyses statistiques et de dépouillement de grandes séries de dossiers judiciaires.

Les comportements délinquants sont ici analysés dans le cadre de la sociologie de la jeunesse, de la sociologie de la déviance et, à bien des égards, de la sociologie générale. »

« Sociologie de la délinquance juvénile » Par Laurent Mucchielli. Editions de L’Harmattan, collection des Hauts et Débats.

Livre papier 29 €

Livre numérique 22,99 €