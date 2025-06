La France accueille les Olympiades Internationales de Physique

Après les Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2024, la France accueille de nouveau le monde à l’occasion des 55ᵉ Olympiades Internationales de Physique (IPhO), qui se dérouleront en Île-de-France, du 18 au 24 juillet 2025. Il s’agit du concours international de physique le plus prestigieux pour les jeunes de moins de vingt ans.

La France, où cette manifestation d’envergure se tient pour la première fois, connaît déjà un record de participation cette année : plus de 90 pays participants, rassemblant un millier de personnes sur une semaine.

Un comité d’honneur d’exception

Le comité d’honneur des IPhO 2025 incarne l’excellence scientifique française. Il réunit six lauréat·es français·es du prix Nobel de Physique :

Anne L’Huillier (2023), Pierre Agostini (2023), Alain Aspect (2022), Gérard Mourou (2018), Serge Haroche (2012), Albert Fert (2007).

Leur présence témoigne de la volonté de la communauté scientifique de soutenir ces jeunes venus·es du monde entier, de cultures différentes et animés par un goût marqué pour les sciences.

La science comme langage commun

Cette édition française des Olympiades Internationales de Physique réunit des jeunes lycéennes et lycéens brillants du monde entier, animés par une passion commune pour la compréhension du monde, le défi et la curiosité intellectuelle. Plus qu’une compétition, les IPhO sont un espace de rencontre, de dialogue, de partage et de coopération autour de la physique, dans ce qu’elle a de plus fondamental : un langage commun pour penser, questionner et bâtir ensemble.

« Les Olympiades Internationales de Physique, IPhO, sont un moment très fort de partages à la fois humains et scientifiques, aussi bien pour les candidates et candidats que pour les scientifiques, leaders d’équipe ou autres membres des délégations, explique Sophie Rémy, docteure en physique. Au-delà des frontières, la science et la physique rassemblent, car les scientifiques du monde entier se parlent, échangent et font progresser leurs idées.

Les innovations de demain

Pour les candidats, les IPhO sont aussi le moyen de repousser les barrières de l’autocensure. Résoudre un problème de physique, un problème de la nature et du monde qui nous entoure, est une réelle stimulation intellectuelle entretenue par la curiosité, poursuit Sophie Rémy. Membre du Comité national depuis le retour de la France dans cette prestigieuse compétition internationale, j’ai pu observer année après année la naissance de vocations d’élèves émerveillés par le plaisir de comprendre un phénomène souvent incroyable et le potentiel personnel que cela pouvait révéler.

Après les Jeux Olympiques très médiatisés, la France accueille en cette année 2025 les jeunes qui feront la physique et les innovations de demain. Cette édition doit être un moment fort, à la hauteur de l’image que ces hôtes se font de notre pays à la renommée prestigieuse : un panaché de fortes compétences scientifiques, de culture raffinée et d’accueil chaleureux.”