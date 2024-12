Virus : Les gains de fonction existent-ils?

Jean-Marc Sabatier* et le Pr Joseph Tritto* répondent au Pr Didier Raoult pour qui « les gains de fonction, relèvent de « la fantaisie intellectuelle. »

S’exprimant sur Radio Courtoisie dans un long débat avec Béatrice Rosen, actrice et chroniqueuse franco-américaine et Liselotte Dutreuil, animatrice, le Pr Didier Raoult affirme péremptoirement que « les gains de fonction n’existent pas ». Pour ce célèbre microbiologiste français qui fut patron de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, « l’histoire du gain de fonction est une fantaisie intellectuelle ».

La réponse de deux éminents scientifiques

Deux éminents spécialistes lui répondent. Le Dr Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, HDR (Habilitation à diriger des recherches) en biochimie et le Pr Joseph Tritto, président de l’Académie mondiale pour la biomédecine et la technologie.