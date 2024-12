François Bayrou sixième Premier ministre de Macron

Au terme d’une matinée de folie et de valse-hésitation de l’Élysée, le Haut-commissaire au Plan a été choisi pour succéder à Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre devra manœuvrer dans un environnement politique très compliqué.

Celui que l’on a nommé parfois « un faiseur de roi » est devenu, ce 13 décembre 2024, Premier ministre du monarque Emmanuel Macron. François Bayrou succède à Michel Barnier et devient le quatrième Premier ministre de l’année 2024 et le sixième depuis 2017. Cette nomination intervient dans un contexte politique tendu, avec des réactions variées des différents partis politiques.

Des réactions politiques sont contrastées.

François Bayrou a rencontré longuement Emmanuel Macron à l’Élysée, ce matin, dans un entretien décrit comme tendu. Il lui revient de former un nouveau gouvernement et de :

Négocier un pacte de non-censure avec les partis politiques (hors RN et LFI)

Voter le budget 2025

Traiter des sujets sensibles comme les retraites et l’immigration

Si Mathilde Panot (LFI) appelle à la censure, Jordan Bardella (RN) indique qu’il n’y aura pas de censure a priori. Mais la tâche de François Bayrou s’annonce délicate puisqu’il n’a pas de majorité. Il devra négocier chaque texte avec les députés des différents blocs s’il ne veut pas être rapidement renversé.

Un vieux routard de la politique

François Bayrou, 73 ans, est une personnalité politique française bien connue. Né le 25 mai 1951 dans les Pyrénées-Atlantiques, il est président du Mouvement démocrate (MoDem), parti centriste qu’il a fondé en 2007. Bayrou a occupé plusieurs postes importants au cours de sa carrière, notamment celui de ministre de l’Éducation nationale dans les années 1990 sous les gouvernements d’Alain Juppé et d’Édouard Balladur.

Il est également connu pour avoir été plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle française (notamment en 2002, 2007 et 2012). En 2007, il a réalisé un score notable au premier tour, se positionnant comme une figure centrale du paysage politique centriste en France.

Maire de Pau depuis 2014, il a joué un rôle de soutien essentiel pour Emmanuel Macron lors de son élection de 2017 et a brièvement occupé le poste de ministre de la Justice avant de démissionner en raison d’affaires judiciaires concernant son parti, affaires pour lesquelles il a été blanchi.

François Bayrou reste une figure influente, notamment en tant que Haut-commissaire au Plan, un poste qu’il occupe depuis 2020.

