Présidentielle 2027 : Le RN largement en tête

Selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, les candidats du Rassemblement National domineraient largement le premier tour, tandis qu’Édouard Philippe devance Gabriel Attal dans le camp présidentiel.

À l’évidence, les militants du Rassemblement National n’ont pas changé d’opinion sur Marine Le Pen après sa condamnation pour détournement de fonds publics avec exécution provisoire (c’est-à-dire sans possibilité de faire appel sur son inéligibilité). Au contraire, ils la soutiennent plus que jamais comme le montre une enquête d’opinion du cabinet ELABE effectuée le 5 avril 2025 pour le compte de BFMTV et de la Tribune du Dimanche.

Le cabinet ELABE a testé six configurations différentes pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2027, avec différentes combinaisons de candidats pour chaque formation politique. Les résultats montrent une avance significative pour le Rassemblement National, quel que soit son représentant.

Le RN largement en tête

Marine Le Pen et Jordan Bardella obtiendraient des scores pratiquement identiques, oscillant entre 32% et 36% pour la première et entre 31% et 35,5% pour le second, selon les différentes configurations. Ces chiffres placent les candidats RN loin devant leurs concurrents potentiels.

Ces résultats s’expliquent notamment par d’excellents reports de voix : environ 90% des électeurs RN de la présidentielle 2022 et 80% de ceux des législatives 2024 leur resteraient fidèles. Ils attireraient également 40% des électeurs d’Éric Zemmour et 20% des électeurs de droite traditionnelle.

Leur soutien serait particulièrement fort chez les professions intermédiaires (un tiers), les employés (un tiers), les ouvriers (un sur deux), ainsi que parmi les Français en difficulté financière (quatre sur dix) et ceux résidant en dehors de l’agglomération parisienne (un sur quatre).

Édouard Philippe devant Gabriel Attal

Dans le camp présidentiel, Édouard Philippe se positionnerait en deuxième place nationale avec 20,5% à 24% des intentions de vote selon les configurations, devançant clairement Gabriel Attal, crédité de 18%.

L’ancien Premier ministre bénéficierait d’un meilleur report des voix du camp présidentiel (sept électeurs sur dix) et de droite (quatre sur dix) que son concurrent (respectivement six sur dix et deux sur dix). Les deux réaliseraient leurs meilleurs scores chez les cadres (30%, devant le RN à 20%), les retraités (25%) et dans l’agglomération parisienne (25%).

À gauche, Glucksmann en position favorable

Raphaël Glucksmann émergerait comme le candidat socialiste le plus compétitif avec 10,5% des intentions de vote, loin devant François Hollande (5,5%-6%) et Olivier Faure (4%). Il serait au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon, crédité de 9,5% à 11%.

Le vote à gauche apparaît très fragmenté : un électeur du NFP sur trois choisirait Mélenchon, un sur quatre Glucksmann, et moins d’un sur cinq les autres candidats testés. Fait notable, Glucksmann serait le seul candidat de gauche à attirer des électeurs au-delà de son camp (15% des électeurs d’Ensemble).

Bruno Retailleau en tête à droite

À droite, Bruno Retailleau (8%-10%) devancerait nettement Laurent Wauquiez (4,5%). Retailleau séduirait environ 20% des électeurs de droite et 15% des électeurs d’Ensemble, tandis que Wauquiez, s’il attirerait également 20% des électeurs de droite, ne convaincrait que moins de 10% des électeurs d’Ensemble.

Les autres candidats testés, dont Dominique de Villepin (2,5%-5%), ne dépasseraient pas la barre des 5% d’intentions de vote.