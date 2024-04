Région Grand Est : Démission de François Grosdidier

Démission de François Grosdidier de ses fonctions de Vice-Président chargé de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à la Région Grand Est.

Le président de la région Grand Est, Franck Leroy, réagit à la démission de François Grosdidier de son poste de vice-président de la Région.

« J’ai reçu ce jour la lettre de démission de François Grosdidier de ses fonctions de Vice-Président chargé de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cette décision, mûrement réfléchie, intervient en raison de ses responsabilités grandissantes à Metz, où il occupe les fonctions de Maire et de Président de l’Euro-métropole de Metz, et depuis quelques jours de Président du conseil de surveillance du CHR de Metz-Thionville.

La stratégie régionale de l’Enseignement supérieur

« Son mandat a été marqué par des réalisations importantes, telles que la préparation du volet ESRI du Contrat de Plan État-Région (CPER) pour plus de 250 millions d’euros, qui a posé des bases solides pour le développement de notre région. Je le remercie d’en avoir conduit la mise en œuvre à travers différentes vagues de déploiement de crédits du CPER, dont la dernière a été votée vendredi 19 avril dernier pour plus de 30 millions d’euros.

II aura également réalisé l’actualisation de la stratégie régionale d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, en mettant un accent particulier sur la territorialisation de nos politiques pour répondre plus efficacement aux besoins spécifiques de notre région. De même, il aura permis le renforcement d’une approche thématique dans le domaine de l’innovation, à travers la création des incubateurs Quest for Health et Quest for Industry. »

« Un honneur et un plaisir »

Je lui exprime ma gratitude pour son dévouement constant et sa fidélité en tant que membre essentiel de l’exécutif régional. Travailler à ses côtés depuis le 2 juillet 2021 a été à la fois un honneur et un plaisir.

François Grosdidier n’a eu de cesse de défendre les intérêts de Metz et de la Moselle, tout en respectant scrupuleusement ses engagements pour notre région. Bien que prenant du recul dans ses fonctions exécutives, je suis ravi de savoir qu’il continuera d’apporter sa contribution précieuse au sein de la majorité régionale en tant que conseiller régional. »

Le président de la Région Grand Est ajoute : « Je lui souhaite plein succès et épanouissement dans ses nouvelles responsabilités et suis convaincu qu’il continuera à œuvrer avec la même passion pour la réussite de notre projet pour la Région Grand Est. »