Éruption solaire gigantesque cette nuit

Le soleil est source de vie sur Terre. Cependant, ses éruptions peuvent perturber nos réseaux électriques et menacer nos infrastructures. Comme cela s’est produit au cours de la nuit du 8 au 9 juin 2024.

Une source de vie et de dangers

Vénéré et célébré par toutes les civilisations, le soleil est au cœur de notre existence. Cependant, il est aussi à l’origine de violents flux de plasma. Ces éruptions d’ions et d’électrons hautement énergétiques peuvent perturber nos réseaux électriques et provoquer des pannes généralisées à l’échelle mondiale. Nos infrastructures et technologies sont menacées par la météo spatiale.

Le soleil : ami ou ennemi ?

Si le soleil est un ami pour la vie sur Terre, il représente aussi un grand danger, notamment lors des tempêtes solaires. Ces tempêtes surviennent à des intervalles irréguliers, en moyenne tous les 25 ans. Les dernières remontent à 2017, avec un événement notable en 2012, où un énorme nuage de plasma avait failli frapper notre planète.

Pour percer les mystères des tempêtes solaires, les chercheurs de la NASA ont développé une sonde spatiale capable de voyager vers le soleil et de s’en approcher comme jamais auparavant. Réussiront-ils à mieux comprendre les mécanismes de ces tempêtes solaires, ou resterons-nous à la merci de ces lointaines éruptions ?

Cette nuit, vers 3h du matin, la zone active AR3697 (à droite sur la séquence ci-dessous) a produit une gigantesque éjection de masse coronale sur la partie Ouest du Soleil. 1/3 pic.twitter.com/ZBktCN5M2q — Astropierre (@astropierre) June 8, 2024