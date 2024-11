Les Joutes du Téméraire, grand Festival de JEUX 16 et 17 novembre 2024 à Nancy

L’association du Cercle des Élèves de Polytech Nancy, en collaboration avec l’association Légendes, organisent la 34ᵉ édition des Joutes du Téméraire, un des plus grands festivals de jeux à entrée libre du Grand-Est.

Cet événement se tiendra le week-end des 16 et 17 novembre à la Salle des Fêtes de Gentilly à Nancy.

Depuis plus 30 ans, les Joutes du Téméraire offrent aux visiteurs l’occasion de plonger dans l’univers des jeux et de l’imaginaire.

Ce festival propose une large gamme d’activités : jeux de rôle (Donjons et Dragons, Old School Revival, Appel de Chtulhu…), jeux de cartes à collectionner, jeux de figurines (Warhammer AOS, Star Wars Légion), jeux de société et de plateau (Wonders, Splendor, Abyss…), jeux vidéo rétro ainsi que des murder parties et escape games.

Une ambiance ludique

De nombreux tournois, démonstrations, tables d’initiations et spectacles permettront aux passionnés de se rencontrer, mais aussi aux curieux de vivre un moment unique. Tous, débutants ou joueurs aguerris, viennent pour s’amuser et se défier dans une ambiance ludique et conviviale.

Cette année, les Joutes du Téméraire accueilleront la Coupe de France du Jeu de Rôle Dragons des Studio Agate ainsi que des tournois officiels de Star Wars Légion et Warhammer Age of Sigmar.

Le programme