Bilan 2024 : la Française des Jeux distribue les millions

En 2024, la Française des Jeux a créé de nombreux millionnaires à travers l’Hexagone. Entre jackpots record et nouveaux jeux prometteurs, retour sur une année particulièrement généreuse pour les joueurs.

EuroMillions-My Million : le jeu phare de 2024

Avec 477 millions d’euros de gains distribués, EuroMillions-My Million s’est imposé comme le jeu le plus généreux de l’année. Le plus gros jackpot a atteint 166 millions d’euros, remporté le 30 avril par un joueur en ligne. Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine se sont particulièrement distinguées, cumulant respectivement 73 et 48 millions d’euros de gains.

EuroDreams : un nouveau venu

Lancé fin 2023, EuroDreams a rapidement trouvé son public. Sa particularité ? Des gains versés sous forme de rente mensuelle plutôt qu’en une seule fois. L’Occitanie s’est révélée être la région la plus chanceuse avec deux gagnants, suivie par la Bretagne et l’Auvergne. Deux autres chanceux ont également décroché le jackpot en jouant en ligne.

Le loto : une valeur sûre

Le LOTO a représenté 26,5% du total des jackpots en 2024, avec 230 millions d’euros distribués. Le plus gros gain de l’année s’élève à 22 millions d’euros, remporté le 24 juillet en Île-de-France. Les tirages spéciaux ont également fait des heureux, notamment le Super LOTO et le Grand LOTO de Noël, avec des gains respectifs de 13 et 20 millions d’euros.

Les jeux de grattage restent privilégiés

Les jeux Illiko ont distribué 30 millions d’euros de gains supérieurs à 1 million d’euros. L’Île-de-France domine le classement avec 6 millions d’euros de gains, suivie par le Grand Est (4 millions) et les Hauts-de-France (3 millions).

Les jeux en ligne en pleine progression

2024 a confirmé la montée en puissance du jeu en ligne, avec des gains particulièrement importants sur EuroMillions (253 millions d’euros) et LOTO (69,5 millions d’euros). Cette tendance reflète l’évolution des habitudes des joueurs, de plus en plus nombreux à privilégier le digital.