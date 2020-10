Journée Mondiale du Handicap le 9 octobre

L’Université de Lorraine s’engage en faveur de l’inclusion pour mieux comprendre les situations de handicap et mieux accompagner les étudiants en cours de cursus universitaire et dans leur insertion professionnelle.

Elle propose de sensibiliser et d’accompagner toute la communauté universitaire (personnels, étudiants) et ses partenaires à travers une série d’événements autour de dates-clés: la Journée mondiale du handicaple, le 9 octobre, la Journée internationale de la canne blanche, le 15 octobre, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 16 au 22 novembre et la Journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre 2020.

Sur les agendas

09/10 (Journée mondiale du Handicap) : Web-rencontre handicap & inclusion

14h à 17h Conférence de José Puig: «Les jeunes en situation de handicap dans l’enseignement supérieur, état des lieux, perspectives?»

| Table ronde | Synthèse par Pascal Tisserant, grand témoin. En savoir +

15/10 (Journée internationale de la canne blanche) : manifestation organisée par la Maison de l’Étudiant Lorraine Sud à Nancy, en collaboration avec la Mission Handicapet le G.I.A.A. (Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes), 11h à 15h. En savoir +

17/11(Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées): e-Brunch organisé sur le thème «Comment fluidifier l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap?». Programme à venir.

03/12 (Journée mondiale des personnes handicapées) :événement culturel de synthèse en préparation organisé par l’Université de Lorraine et ses partenaires. Programme à venir.

A noter

Créée en 2013, la mission égalité entre les femmes et les hommes s’est ouverte plus largement aux autres discriminations en 2015 en devenant la première mission égalité –diversité dans une université française. Aujourd’hui, en phase avec l’évolution européenne de ces politiques, l’inclusion vient compléter cet intitulé en insistant sur l’intérêt d’accorder une véritable place à chacun, quelle que soit sa différence. La mission EDI s’attelle à la réduction des violences sexistes et sexuelles(VSS) et des discriminations principalement fondées sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, le handicap et l’apparence physique. En savoir+