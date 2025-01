CHRU de Nancy : découvrez les formations qui soignent !

Le CHRU de Nancy organise son 3ᵉ forum des écoles le samedi 1ᵉʳ février 2025 de 9 h 30 à 16 h 30 à la Tour Marcel Brot à Nancy.

C’est l’occasion pour les futurs étudiants ou pour des personnes en reconversion professionnelle de venir à la rencontre des formateurs, échanger avec les étudiants et apprenants et participer à des ateliers comme le simulateur de vieillesse.

11 formations

Ce forum permettra également de découvrir les salles de simulation : chambre mère/enfant, bloc opératoire, salle d’imagerie et de présenter, dans les meilleures conditions, les 11 formations proposées par le CHRU de Nancy, qu’elles soient post-bac (Parcoursup) ou infra-bac (aide-soignant-e), ambulancier(e), assistant(e) de régulation, auxiliaire ambulancier(e), auxiliaire de puériculture, infirmier(e), infirmier(e) anesthésiste, infirmier(e) de bloc opératoire, manipulateur(trice) d’électroradiologie médicale, puériculteur(trice), CESU 54.

Sur l’année scolaire 2023-2024, 1 126 étudiants et apprenants ont suivi une formation du CHRU de Nancy.

Cette manifestation est essentielle pour faire connaître les 11 formations et ainsi pouvoir former les futurs professionnels du CHRU.