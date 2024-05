Grand Est : Vers un leadership européen de l’IA

Vers un leadership européen et mondial en intelligence artificielle avec le projet ENACT, lauréat de l’AMI IA Cluster.

Le Centre Européen en Intelligence Artificielle Par l’Innovation (ENACT) porté par l’Université de Lorraine est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « IA Cluster : pôles de recherche et de formation de rang mondial en intelligence artificielle » opéré par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour le compte de l’État et soutenu par France 2030.

Avec un budget envisagé de près de 67 M€ sur 5 ans dont 30 M€ de France 2030, ENACT ambitionne d’attirer les meilleurs talents en intelligence artificielle et d’impulser cette technologie en France. Le consortium ENACT regroupe des acteurs de la recherche, de la formation et de l’innovation dans le Grand Est à savoir : l’Université de Lorraine, l’Université de Strasbourg, Inria, le CNRS, l’Inserm, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, en partenariat avec la Région Grand Est, la Métropole du Grand Nancy, de l’Eurométropole de Strasbourg et une cinquantaine d’entreprises.

Vers un territoire structuré autour de l’intelligence artificielle

ENACT ambitionne de faire du Grand Est un leader européen de l’intelligence artificielle (IA), avec une stratégie structurante de formation, de recherche et d’innovation pensée de manière globale afin d’irriguer l’ensemble du territoire de la Région et au-delà. Cette stratégie s’appuie sur le positionnement des sites lorrain et strasbourgeois parmi les leaders européens dans ce domaine et se définit ainsi autour de trois axes :

Le traitement automatique des langues et les grands modèles d’IA multimodaux, qui permettent d’agréger l’ensemble des données (textes, images, signaux, etc.) et des connaissances disponibles dans une entreprise ou un secteur donné et seront au cœur des futures technologies d’IA ; L’IA pour l’ingénierie et la découverte scientifique, afin d’accélérer la découverte de nouveaux matériaux et médicaments et les processus d’innovation et d’industrialisation pour un avenir durable ; La santé numérique, afin de développer la médecine personnalisée et d’assister les patients, les médecins et le personnel médical tout au long du parcours de soins.

Consolider la souveraineté française

ENACT s’inscrit ainsi pleinement dans les priorités de la stratégie nationale en IA concernant le développement de technologies d’IA souveraines, les objectifs clés de France 2030 en matière de décarbonation de l’industrie et de santé, ainsi que les objectifs de développement durable de l’ONU, la consommation et la production responsables, et les initiatives en faveur de la parité dans les sciences. Il bénéficie également du soutien du Ministère de la Culture pour le développement d’IA francophones et représentatives de la diversité des langues de France et du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et de la région académique Grand Est pour le développement de nouvelles ressources pédagogiques adaptatives et utilisations de l’IA dans les classes.

Un cadre responsable pour faire émerger les avancées majeures en IA

ENACT financera 18 Chaires de recherche et d’innovation et un programme de Chaires Internationales. Il renforcera l’internationalisation du recrutement des chercheurs et enseignants-chercheurs et multipliera le nombre de doctorants en IA par plus de deux (y compris des thèses CIFRE et des thèses sur financements sur projets nationaux et européens) pour atteindre une bonne centaine de thèses par an puis 150 à l’horizon 2030. L’objectif est de faire émerger les avancées majeures en IA sur les plans méthodologique et technologique (notamment par la distribution de grands modèles de langue multimodaux ouverts) qui formeront la base des innovations de demain.

Plus généralement, ENACT veut établir un cadre de référence en matière de recherche et d’innovation responsable, réunissant les chercheurs et enseignants-chercheurs en IA et d’autres disciplines (linguistique, chimie, physique, biologie, médecine, droit, économie, philosophie, sciences de l’éducation, etc.), les entreprises, les institutions et les citoyens.

L’IA au service de l’économie et de l’innovation

ENACT coordonnera pour l’IA les actions des Pôles Universitaires d’Innovation POLARIS et PUI-Alsace financés par France 2030, des Instituts Hospitalo-Universitaires INFINY Nancy et IHU de Strasbourg, des pôles de compétitivité (BioValley France sur la santé et Materalia sur les matériaux), des incubateurs de start-ups SEMIA/Quest-for-Change et Incubateur Lorrain, et de l’agence régionale d’innovation Grand E-Nov+, des SATT Conectus et Sayens, afin d’identifier les besoins des entreprises en amont de la recherche, de faciliter l’accès aux données industrielles et médicales et la mise en relation des compétences, et d’asseoir un véritable impact économique et social. Il s’appuiera aussi sur les programmes d’entrepreneuriat étudiant (PeeL, Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, Pepit Etena en Alsace et le programme de pré-incubation Inria Startup Studio) qui vise à créer au moins 50 startups à l’horizon 2030.

Des formations renforcées et inclusives en cohérence avec les grands enjeux du XXIᵉ siècle

ENACT doublera le nombre total d’étudiants formés à l’IA aux niveaux Licence, Master, Doctorat et en formation continue des deux universités, afin de répondre aux besoins de techniciens qualifiés, d’ingénieurs et de chercheurs associés au déploiement de l’IA dans tous les secteurs. Les partenaires se donnent 3 ans pour créer des formations en IA communes et dispensées en anglais, qui seront le fer de lance de la stratégie de formation. Une part importante des nouvelles formations seront dédiées à l’interdisciplinarité, à l’apprentissage de l’IA par la pratique au travers de défis industriels et à la formation éthique et juridique. Des programmes de bourses d’excellence et d’équipe internationale associée seront ouverts pour accroître le nombre d’étudiants étrangers. Les actions de mentorat et de médiation seront renforcées pour attirer les jeunes femmes vers les carrières en IA et augmenter la diversité sociale.

La dimension transfrontalière et européenne d’ENACT

ENACT tirera parti de sa situation géographique unique pour jouer un rôle de premier plan aux niveaux franco-allemand et européen. Les partenaires s’appuieront sur les universités européennes Eureca-Pro, UniGR, EUCOR et EPICUR, sur leurs partenariats européens et au-delà (DFKI en Allemagne, AIST au Japon, etc.) et sur de nouveaux partenariats avec d’autres réseaux d’excellence en IA au niveau mondial pour accroître le nombre de doctorant(e)s en co-tutelle, mener des projets communs et jouer un rôle de premier plan dans les stratégies européennes en IA.

L’ambition d’ENACT à l’horizon 2030 est de créer un écosystème dynamique et pérenne, avec une gouvernance commune et un réseau actif de partenaires régionaux, nationaux et internationaux, pour poursuivre et amplifier l’ensemble de ces actions sur le long terme.

À propos

Porté par l’Université de Lorraine et coordonné par Emmanuel Vincent, directeur de recherche Inria, le consortium ENACT regroupe des acteurs de la recherche, de la formation et de l’innovation du Grand Est à savoir : l’Université de Strasbourg, Inria, le CNRS, l’Inserm, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Soutenu par France 2030, il reçoit un budget de 30 M€ opéré par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour une durée de 5 ans (2024–2029), que complètent des financements de la Région Grand Est, de la Métropole du Grand Nancy, de l’Eurométropole de Strasbourg et d’une cinquantaine d’entreprises de la région.

Plus d’information sur https://cluster-ia-enact.ai