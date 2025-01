Hausse du surendettement en France

Plus de 134 000 Français ont déposé un dossier de surendettement en 2024, marquant une augmentation de 10,8% par rapport à l’année précédente, selon le dernier baromètre de l’inclusion financière de la Banque de France.

Une tendance à la hausse qui se modère

L’année 2024 s’achève sur une note préoccupante avec une augmentation de 11,4% des dépôts de dossiers de surendettement en décembre par rapport à la même période en 2023 indique la Banque de France. Toutefois, le second semestre montre des signes d’accalmie avec une progression ralentie à 9% contre 12,6% au premier semestre. Point positif : ces chiffres restent nettement inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie (-6% par rapport à 2019) et sont en baisse de 42% sur une décennie.

Des indicateurs contrastés

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) enregistre une hausse modérée de 3,1% des nouvelles inscriptions sur l’année. En revanche, les inscriptions au Fichier central des chèques (FCC) affichent une baisse significative de 10,9%, témoignant d’une amélioration de la gestion des moyens de paiement par les particuliers.

Un accompagnement renforcé des particuliers

La Banque de France a constaté une augmentation notable des demandes d’assistance, avec plus de 1,9 million de sollicitations en 2024, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2023. Ces demandes, traitées via différents canaux (guichet, téléphone 3414, courrier et site web), reflètent un besoin croissant d’accompagnement en matière d’inclusion financière.

Dans le même temps, les désignations de droit au compte ont diminué de 3,2%, suggérant une possible amélioration de l’accès aux services bancaires de base pour les particuliers.