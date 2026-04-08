La récession aggravée par le choc pétrolier

Défaillances d’entreprises record, inflation en hausse, dette publique hors de contrôle : plus rien ne va dans notre pays. L’économiste Marc Touati fait un état des lieux peu réjouissant de l’économie française.

Des défaillances d’entreprises à un niveau historique

Les chiffres publiés par la Banque de France pour le mois de février 2026 sont sans appel. Les défaillances d’entreprises atteignent de nouveaux sommets historiques, dépassant de 15,1 % le pic enregistré lors de la crise de 2009. En excluant les micro-entreprises, la situation est encore plus préoccupante : l’augmentation atteint 101,5 % depuis 2017. Des enseignes connues du grand public sont touchées — Alinéa, CASA, Jennifer, Minelli, Brantz — dans des secteurs aussi variés que l’ameublement, le textile, l’électroménager ou encore le transport.

Parallèlement, la production industrielle recule de 0,7 % en février, la consommation des ménages chute de 1,4 % sur le seul mois — sa plus forte baisse depuis avril 2024 — et l’indice PMI composite des directeurs d’achat s’établit à 48,8, en territoire de contraction. La récession, selon Touati, est déjà là et va s’aggraver.

Un choc pétrolier que le gouvernement refuse de nommer

Le baril de pétrole a atteint 118 dollars le 31 mars 2026, avant de se stabiliser autour de 111 dollars début avril, soit une hausse de 95 % depuis le début de l’année. L’indice CRB, qui agrège l’ensemble des matières premières mondiales, affiche pour sa part une progression de 31 % depuis janvier — un niveau inédit depuis août 2008. Conséquence directe : les prix de l’énergie pour les ménages ont bondi de 8,9 % en un seul mois de mars. « 95 % d’augmentation sur le prix du pétrole depuis le début de l’année et le ministre de l’Économie ose dire qu’il n’y a pas de choc pétrolier. C’est inacceptable. »

L’inflation devrait, selon les projections présentées, atteindre rapidement 3 à 4 % en France et dans la zone euro, privant la BCE de toute marge de manœuvre pour baisser ses taux directeurs.

L’héritage Macron en chiffres

Depuis 2017, la dette publique française a progressé de 1 200 milliards d’euros, tandis que le PIB en valeur (inflation comprise) n’augmentait que de 744 milliards. Résultat : 460 milliards d’euros se seraient, selon Touati, « évanouis » sans contrepartie économique visible. Le ratio dette/PIB est passé de 98 % en 2017 à environ 116 % aujourd’hui, et le taux de pauvreté de 13,8 % à 15,4 %. Le chômage des moins de 25 ans dépasse quant à lui les 20 %.

Comment se protéger ? Les conseils de Marc Touati

Pour les entreprises

Développer des stratégies de niche et mettre en avant son savoir-faire

Innover à tous les stades du processus de production

Se tourner vers les marchés internationaux, plus dynamiques

Soigner la qualité de service pour fidéliser et capter de nouveaux clients

Pour les épargnants

Conserver une épargne de précaution sur livrets réglementés ou métaux précieux

Rester prudent sur les marchés boursiers (forte volatilité attendue)

Envisager l’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger (Luxembourg, Suisse…)

Privilégier le dollar et le franc suisse comme valeurs refuge

Rester prudent sur l’immobilier locatif jusqu’en 2027-2028 au moins

Profiter des phases de repli pour renforcer ses positions en or

Les remèdes préconisés pour la France

Sur le court terme, Touati réclame la suppression de la TVA sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui représente à elle seule une part significative du prix à la pompe. À plus long terme, il défend une « thérapie de choc bienveillante » : baisse généralisée des impôts, réduction des dépenses de fonctionnement de l’État, lutte contre la fraude fiscale et sociale, allégement du coût du travail et développement massif de l’investissement et de la formation.