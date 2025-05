Choose France 2025 : le Grand Est accueille 7 nouveaux projets d’investissements

À l’occasion du sommet international Choose France, qui s’est tenu ce lundi 19 mai à Versailles, cinquante-trois annonces d’investissements qui vont se déployer en France ont été divulguées. Le Grand Est accueille 7 projets, soit 13% des annonces, pour un montant global de 840 millions d’euros.

Innovation et transition écologique

Parmi les investissements les plus marquants, l’Américain Circ qui ouvrira une usine à Saint-Avold (57) en injectant 450 millions d’euros (200 emplois directs ou indirects d’ici à 2028) et l’Allemand Daimler Buses qui investit 92 millions d’euros pour l’agrandissement de son usine historique de Ligny-en-Barrois (55) avec 600 emplois à la clé.

Alors que le Grand Est est la 3e Région la plus attractive de France et la 9e d’Europe (sur 242), ces annonces Choose France confirment une fois encore sa capacité à exploiter le potentiel économique de ses territoires. Deuxième Région industrielle, mais aussi plus grande Région frontalière de France, le Grand Est a su mettre en place une stratégie qui lui permet de préserver ses emplois, notamment en misant sur l’innovation et la transition écologique et énergétique.

Des filières d’avenir

« Les annonces faites aujourd’hui lors du sommet Choose France confirment une nouvelle fois l’attractivité de notre région, à la fois au plan national et européen, s’est félicité Franck Leroy, président du Grand Est. Nous avons fait le choix clair et déterminé de miser sur les mobilités durables et la chimie verte comme leviers de croissance, de résilience et d’emplois. Les projets emblématiques de Daimler Buses à Ligny-en-Barrois et de CAF à Reichshoffen, qui renforcent les filières industrielles du transport décarboné, illustrent notre ambition de devenir un territoire de référence pour les mobilités du futur. De même, l’installation à Saint-Avold de la première usine mondiale de Circ, spécialisée dans le recyclage textile par des procédés chimiques innovants, marque un tournant décisif vers une économie circulaire et plus sobre en ressources.

Ces investissements massifs témoignent de la vitalité industrielle de notre région et de notre capacité à concilier innovation, transition écologique et développement économique. Le Grand Est se transforme, s’affirme, innove et le fait en cohérence avec les grands défis de notre époque. C’est en continuant à investir dans les filières d’avenir, à accompagner la transition énergétique, et à soutenir des projets industriels porteurs de sens et d’impact que nous garantirons la prospérité, l’emploi et la qualité de vie des habitants du Grand Est. »

Les 7 projets d’investissements annoncés en Grand Est lors des annonces Choose France

 CAF (Espagne), un des leaders mondiaux dans la construction et la maintenance de matériel roulant ferroviaire et, avec sa filiale Solaris, leader européen des bus décarbonés a fait de la France le premier marché du Groupe. CAF y dispose de deux implantations industrielles ferroviaires à Reichshoffen et Bagnères-de-Bigorre et emploie 1000 personnes, dont 200 en bureau d’études. D’ici 2028, CAF a l’ambition de tripler le volume d’heures de production sur ses sites français, ce qui s’accompagnera de 50 millions d’euros d’investissements sur les 5 prochaines années et de la création de 200 emplois. Par ailleurs, 1 projet sur 4 réalisé en France sera destiné à l’export, avec notamment la réalisation du tramway de Rome à Bagnères-de-Bigorre ou de celui de Hanovre à Reichshoffen.

 CIRC (États-Unis), pionnière du recyclage chimique textile, déploie une technologie unique permettant de récupérer coton et polyester à partir de textiles mélangés, notamment le polycoton post- consommateur. En garantissant des rendements

industriels et une qualité équivalente à du neuf, Circ répond à un défi majeur de l’économie circulaire. Avec un investissement de 450 millions d’euros, l’entreprise ouvrira à Saint-Avold sa première usine de dimension mondiale, créant 200 emplois directs et indirects d’ici 2028. Ce site produira trois matières premières recyclées — pâte cellulosique, PTA et MEG — utilisées par leurs clients pour fabriquer de nouvelles fibres textiles pour les marques.

 COLEO (Espagne), leader du recyclage textile en Espagne, annonce une nouvelle étape de son plan stratégique pour la France avec un investissement de 10 millions d’euros pour l’implantation prochaine d’un deuxième site en Grand Est. Ce projet prévoit le recyclage de 20.000 tonnes de déchets textiles par an, la création de 50 emplois directs et 250 emplois indirects. Cette expansion fait suite à l’installation d’une usine en Occitanie, traitant environ 2000 tonnes de déchets textiles par an, avec un potentiel d’extension à 5 000 tonnes. Avec trois usines en Espagne, Coleo mise sur la France pour développer un réseau européen de recyclage textile.

 DAIMLER BUSES (Allemagne), avec plus 92 millions d’euros d’investissement d’ici à fin 2026, agrandit son usine historique de Ligny-en-Barrois (Meuse) afin d’augmenter les volumes de production d’autobus électriques, rénover et moderniser ses centres SAV implantés sur le territoire français. 600 emplois sont à la clé de cet investissement avec des recrutements sur des métiers techniques tels que des électriciens, des peintres, des mécaniciens et également d’autres profils dans les domaines de la qualité et de la logistique.

 DP WORLD (EAU), entreprise mondiale de logistique appartenant au gouvernement de Dubaï, investira environ 260 millions d’euros en France au cours des cinq prochaines années. Environ 120 millions d’euros seront consacrés à des initiatives de décarbonation et de transition énergétique sur le port maritime de l’entreprise à Marseille (EUROFOS). De plus, 140 millions d’euros seront investis dans un grand entrepôt situé à proximité du terminal intérieur d’Ottmarsheim, en Alsace, sur le Rhin, à la frontière de l’Allemagne et de la Suisse, avec une création d’emplois directs potentielle estimée à environ 150 emplois à plein temps une fois le projet pleinement opérationnel. Le nouveau parc logistique de 90 000 mètres carrés offrira des services logistiques 3PL à des partenaires externes.

Cette infrastructure facilitera l’accueil des barges arrivant et partant du port, tout en étant connectée au réseau ferroviaire, renforçant ainsi les capacités de transport intermodal du port et réduisant davantage l’impact environnemental des opérations logistiques de DP World.

 MARS INCORPORATED (États-Unis) continue de choisir la France, en 2025 : l’entreprise annonce plus de 100 millions d’euros d’investissements. Ils seront répartis au sein des territoires où l’entreprise est implantée : Grand Est (4 millions d’euros), Occitanie (32 millions d’euros), Hauts-de-France (23 millions d’euros) et Centre-Val de Loire (7 millions d’euros). Ces investissements visent à moderniser et digitaliser ses sites industriels, soutenir l’innovation, accélérer sa trajectoire Net Zéro et consolider l’emploi local. Avec plus de 500 millions d’euros investis en France sur les cinq dernières années, Mars confirme sa stratégie d’investisseur de long terme, fidèle à son ancrage territorial et convaincu du potentiel d’innovation et de développement de la France.

 NIDEC (Japon) s’engage à réaliser des investissements de près de 97 millions d’euros en 2025/2026. L’objet de ces investissements est d’augmenter les capacités et d’améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur. Les augmentations de capacité concerneront principalement les activités de production de moteurs, générateurs électriques et systèmes de stockage stationnaires par batteries dans les usines de Trémery (Grand Est), Orléans (Centre-Val de Loire), Sillac (Nouvelle-Aquitaine) et Fouillouse (Auvergne-Rhône-Alpes). Nidec s’engage à développer des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de mobilité durable et d’énergie décarbonée en France et en Europe.