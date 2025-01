Charlie Hebdo : un numéro spécial réalisé par des lycéens

Des lycéens du Grand Est ont participé à l’élaboration d’un numéro spécial du journal Charlie Hebdo, en mémoire des journalistes abattus, il y a dix ans, par des terroristes islamistes.

C’était le 7 janvier 2025, le jour de la sortie du numéro 1 177 de l’hebdomadaire satirique. Vers 11 h 30, deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, armés de fusil d’assaut, pénètrent dans les locaux du journal et massacrent douze personnes, dont huit membres de la rédaction. Les victimes dans le bâtiment sont Frédéric Boisseau, un responsable de la société Sodexo, chargé de la maintenance du bâtiment, cinq dessinateurs : Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski. Mais aussi la chroniqueuse Elsa Cayat, l’économiste Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourrad. La tuerie n’épargne pas un policier, Franck Brinsolaro et un invité de la conférence de rédaction, Michel Renaud.

À l’extérieur, un gardien de la paix, Ahmed Merabet est tué par l’un des deux terroristes en prenant la fuite. À Paris, le bilan s’établit à douze personnes assassinées et ont onze blessés. Les deux assaillants et un complice, Amédy Coulibaly, ont été tués par les forces de l’ordre.

Liberté d’expression, laïcité, démocratie

Les deux assaillants et un complice, Amédy Coulibaly, ont poursuivi les attaques à Montrouge et dans le supermarché Hypercasher de la porte de Vincennes. Au total, l’agression a fait 17 morts et de nombreux blessés entre le 7 et le 9 janvier 2025. L’attentat a eu un énorme retentissement, en France, mais aussi dans le monde.

C’est pour rendre hommage aux journalistes et défendre la liberté d’expression, la laïcité et la démocratie, que des élèves ont participé à un numéro spécial Charlie Hebdo. Ce numéro spécial, élaboré depuis plusieurs mois par 200 lycéens issus de 14 établissements du territoire sera diffusé à partir du 7 janvier 2025 à 22 000 exemplaires dans tous les lycées du Grand Est, ainsi qu’auprès des partenaires institutionnels et culturels, et distribué gratuitement aux abonnés de Charlie Hebdo en Grand Est. Cette initiative éducative a permis aux élèves de vivre une expérience journalistique immersive, encadrés par des journalistes de Charlie Hebdo et des intervenants spécialisés.

Un programme riche et des expositions à découvrir

Le lancement officiel se déroulera ce 6 janvier à travers plusieurs événements simultanés :

Nancy, 14 h 00 : Vernissage de l’exposition L’humour de Charlie le long de la façade de l’Hôtel de Ville, suivi de la présentation du journal au Salon carré. En présence de Valérie Debord, 1ʳᵉ Vice-présidente de la Région Grand Est déléguée à l’Emploi, la formation, l’orientation, l’apprentissage et l’enseignement supérieur.

: Vernissage de l’exposition L’humour de Charlie le long de la façade de l’Hôtel de Ville, suivi de la présentation du journal au Salon carré. En présence de Valérie Debord, 1ʳᵉ Vice-présidente de la Région Grand Est déléguée à l’Emploi, la formation, l’orientation, l’apprentissage et l’enseignement supérieur. Reims, 14 h 00 : Rencontre à la Médiathèque Jean Falala autour des enjeux de la liberté d’expression. En présence de Guillaume Maréchal, Vice-président de la Région Grand Est délégué à la Jeunesse et au Sport, et de Cédric Chevalier, Conseiller régional.

: Rencontre à la Médiathèque Jean Falala autour des enjeux de la liberté d’expression. En présence de Guillaume Maréchal, Vice-président de la Région Grand Est délégué à la Jeunesse et au Sport, et de Cédric Chevalier, Conseiller régional. Strasbourg, 17 h 00 : Événement au Club de la Presse avec la présence des lycéens participants. En présence d’Irène Weiss, Conseillère régionale, Vice-présidente de la commission Enseignement supérieur,

Recherche et Innovation.

En parallèle, l’exposition itinérante « L’humour de Charlie » sera visible dans plusieurs lieux emblématiques, tels que la Place Stanislas à Nancy, la Médiathèque de Reims, et les Clubs de la Presse de Strasbourg et Metz.

Un message de mémoire et d’avenir

Ce projet, porté par la Région Grand Est en partenariat avec Charlie Hebdo, s’inscrit dans une dynamique de transmission et de réflexion. Il témoigne de la capacité des jeunes à s’approprier des sujets complexes et à exprimer leurs idées sur des thématiques aussi cruciales que la laïcité, la lutte contre les discriminations et la liberté de la presse.

Rendez-vous le 24 mars 2025 pour une restitution finale à Châlons-en-Champagne, à la Comète et à la Duduchothèque, lieu dédié à la mémoire de Cabu, l’un des dessinateurs emblématiques de Charlie Hebdo, mort dans l’attentat.

À compter du 7 janvier 2025, retrouvez ce numéro spécial de Charlie Hebdo en ligne