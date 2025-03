IAE Nancy : Finale du concours d’éloquence

L’école universitaire de Management IAE Nancy organise avec le soutien du Théâtre de la Manufacture-Centre dramatique de Nancy Lorraine, la finale de son Concours d’Éloquence le jeudi 27 mars au Théâtre de la Manufacture à 20h.

Des joutes verbales

Les portes seront ouvertes à partir de 19 heures. Cette 5ᵉ édition du concours d’éloquence dénombre cinq candidats qui s’affronteront en demi-finale et se clôturera par le duel des deux derniers candidats. Ce concours d’éloquence est gratuit et l’entrée en salle se fera sur présentation d’un billet remis à l’inscription.

Un concours d’éloquence s’apparente à une véritable joute verbale où les participants, dans un temps impartis, doivent défendre un sujet avec clarté et structure. Face à un jury et un public attentif, ils sont évalués sur la richesse de leur vocabulaire, la cohérence de leur argumentation, ainsi que sur leur aisance, leur capacité à émouvoir et leur talent de persuasion.

La participation au concours d’éloquence est ouvert à tous les étudiants de l’IAE en première, deuxième et troisième année de licence ; et aux étudiants de l’IAE en master.

Les sujets pour la demi-finale sont les suivants : « Faut-il toujours connaître la vérité ? » et « L’échec est-il un mal nécessaire ? ». Concernant la finale, le sujet est le suivant : « L’amour est-il plus fort avec le temps ? ».

Organisé par huit étudiants

Le jury sera composé de Madame Estelle MERCIER, député de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle ; Monsieur Christophe VARIN, vice-président de Communes des Pays du Sel et du Vermois, maire de Varangéville et conseiller départemental ; Monsieur Frédéric LEMOINE, directeur des opérations et du développement France et Portugal, chez Group Leader intérim et très investi pour l’ANDRH Lorraine ; Monsieur Anthony KUHN, directeur de l’IAE Nancy ; Madame Valérie CREUSOT-RIVIERE, présidente du Conseil d’institut de l’IAE Nancy et directrice générale de Yzico ; Madame Marie LEQUEN, gagnante de l’édition précédente du concours d’éloquence ; Madame Asma AMRI, ancienne participante du concours d’éloquence, jeune diplômée de l’IAE Nancy et désormais dans la vie professionnelle, parallèlement investie dans l’association DSCG Lorraine partenaire de l’IAE Nancy.

Le concours est organisé par huit étudiants de l’IAE Nancy : Élise, Marie, Romane, Sofia, Théo, Corentin, Florian et Mathieu dans le cadre d’un projet tutoré et en lien avec l’association BDE IAE NANCY. Les 8 étudiants ont également organisé au cours de l’année plusieurs séances de coaching pour les candidats, afin de les aider à développer leur aisance à l’oral, leur capacité à rédiger un discours et à l’argumenter, à capter l’attention du public et à travailler sur la voix, le corps, le rythmes et les silences.

Les inscriptions, c’est ici