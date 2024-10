Le prix Nobel de littérature 2024 attribué à Han Kang

Le prix Nobel de littérature 2024 est décerné à l’auteure sud-coréenne Han Kang, « pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. »

Les liens entre le corps et l’âme

Dans son œuvre, Han Kang affronte les traumatismes historiques et les règles invisibles et, dans chacune de ses œuvres, expose la fragilité de la vie humaine. Elle a une conscience unique des liens entre le corps et l’âme, les vivants et les morts, et, par son style poétique et expérimental, elle est devenue une innovatrice dans le domaine de la prose contemporaine.

Une écriture poétique

Han Kang, née en 1970, est surtout connue pour son roman « La Végétarienne », qui a remporté le prix Man Booker International en 2016. Ce livre a attiré l’attention internationale sur son œuvre et la littérature coréenne contemporaine.

Han Kang est également l’auteure d’autres romans remarquables, comme « Leçons de grec » et « Actes humains ». Son écriture est souvent décrite comme poétique, intense et abordant des thèmes complexes tels que la violence, l’identité et la condition humaine.