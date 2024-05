Damien Galland, auteur de thrillers

« Je recherche à faire naître des émotions » explique l’auteur de plusieurs romans où la violence est décrite de façon très réaliste. « C’est en quelque sorte un aimant qui capte l’attention. »



Il y a le boulot, dans une entreprise de dimension internationale, il y a la famille. Et puis il y a l’écriture. Damien Galland, originaire de Custines, en Meurthe-et-Moselle, écrit des thrillers qu’il publie sur Amazon. Il a été lauréat du ‘’Prix des Auteurs Inconnus 2023’’. L’écriture, c’est une passion. Il écrit depuis toujours. Ado, il composait des poèmes, un exercice exigeant une bonne maîtrise de la langue. Plus tard, il se lancera dans l’écriture de romans. Des thrillers plus précisément.

Un sniper tire sur des randonneurs.

Le premier, est intitulé Sorrow. C’est l’histoire d’une famille qui nage dans le bonheur lorsqu’un gang maléfique vient perturber le bon ordonnancement des choses. De façon violente. Le destin des victimes va s’entremêler au hasard des rencontres.

Le deuxième livre, Addictions qui sera lauréat des Auteurs Inconnus, se déroule aux États-Unis. Dans le parc de Yellowstone, Idaho. Un mystérieux sniper fait des cartons sur des randonneurs.

Le troisième, intitulé Oxygène, a pour cadre la commune de Bousbach, en Moselle. La moitié de la population est subitement décimée. Un professeur d’économie mondialement connu qui a survécu à la catastrophe croit savoir qui est responsable de cette machination machiavélique…

Entretien avec l’auteur.

Depuis quand cet attrait pour les romans noirs ?

Il y a environ quatre ans, un film m’a donné envie d’écrire un roman sur le thème de la vengeance (Split), explique Damien Galland. Je me suis lancé dans l’aventure en me mettant dans la peau d’un père de famille lambda qui perd sa fille et sa femme lors d’un meurtre gratuit. Comment se relever après un tel traumatisme, trouveriez-vous la force de faire justice vous-même ? L’idée était d’écrire pour les autres, j’ai d’ailleurs déposé une version accessible à tous sur internet. C’était pour moi la rédaction de mon premier roman, processus long et complexe, parsemé de doutes, de relectures, d’adaptations.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?

Mes sources d’inspiration sont diverses et variées : des romans, des BD, des films et séries, des sujets d’actualité que je relate dans mes thrillers. J’avoue que cela tourne à plus de 90% autour du thriller, je laisse un peu de temps à Ken Follet ou encore des auteurs tels que Julien Sandrel pour découvrir des styles différents. J’apprécie plusieurs auteurs français et étrangers, les plus connus, même si je lis de moins en moins ces derniers mois. Mes références sont : Lovecraft, Poe, Ellis, Hayder, Thilliez, Chattam, Lebel, et bien d’autres !

Comment écrivez-vous : clavier d’ordi ou crayon-papier ?

J’ai besoin d’une trame de fond. Une fois que le décor est fixé, je sais de quelle façon commence un chapitre et également comment il se terminera, mais rarement ce qui se trouve entre les deux.

Je rédige l’idée principale sur du papier, ce qui se résume en fait à un titre ou une ligne, le reste est tapé à l’ordinateur dont je suis coutumier dans mon métier.

Silence ou playlist ?

Cela dépend de la scène que je suis en train d’écrire, mais le plus souvent Playlist rock/métal. Je ne cherche pas à sélectionner de morceaux précis en rapport avec le thème du roman. Je joue un peu de guitare électrique, donc il faut que ça arrache !

La violence que l’on trouve dans vos livres est décrite avec un grand réalisme. Pourquoi ?

La description de la violence est pour moi un ingrédient essentiel qui contribue à une immersion totale du lecteur. La fiction devient alors réalité. Plus la scène est précise et plus le tableau sera facile à imaginer, c’est en quelque sorte un aimant qui captera l’attention.

Le second point est de mettre en lumière le degré de complexité et de folie dans lequel se trouve l’âme torturée qui a commis le crime. Seuls des êtres possédant une histoire jonchée d’événements tragiques qui ont contribué à les modeler en développant un côté sombre prédominant sont capables de laisser exploser tant de violence. Ces personnages m’ont toujours passionné, car ils sortent du cadre de la normalité et sont considérés comme des monstres, la difficulté étant de comprendre le cheminement évolutif qui les a fait basculer dans la haine.

Mon écriture se veut noire et glauque, car c’est pour moi une manière de faire naitre des émotions. Chaque lecteur possède sa propre échelle d’acceptation. Les addicts de films d’horreur trouveront cela gentil, les amateurs de feel good gore, les lecteurs de thriller bien décrit. Je recherche à faire naître des émotions, et je pense que cette description de la violence y contribue. Pour être honnête, mes scènes sont plus dans la catégorie bien décrit, loin du gore.

Votre écriture est très cinématographique. Avez-vous pensé à adapter vos romans à l’écran ?

Le sujet est évoqué quelques fois dans des commentaires sur les réseaux sociaux. Je suis en train de travailler avec une personne afin de transcrire le roman en typographie scénique, ce qui est bien éloigné de ce que je fais d’habitude. Nous verrons si cela aboutit. Ce point avait été évoqué lors de mon premier roman, mais je n’avais pas franchi le pas. Trouver des personnes ayant les bons contacts n’est pas chose facile. À bon entendeur !

Comment faites-vous pour vous faire connaître ?

Je participe à des salons, j’organise des journées dans les supermarchés autour de chez moi, envoie des exemplaires à des chroniqueuses, fais un peu de pub sur les réseaux sociaux.

Vous avez déjà écrit trois thrillers. Un quatrième en préparation ?

Mon troisième roman « OXYGÈNE » aborde le thème du réchauffement climatique, il est sorti en mars 2023. Je travaille actuellement sur mon quatrième qui abordera le coût de la vie ainsi que la pauvreté. Je pense qu’il sera disponible mi-2025.

Où trouve-t-on vos ouvrages?

Mes romans sont disponibles en ligne sur Amazon, mais également sur demande au Hall du livre ou en dépôt vente à la librairie Confluences de Sarreguemines.