Le Liban, invité d’honneur de la 36ᵉ édition du Festival du Film Arabe de Fameck (57)

Du 2 au 12 octobre 2025, la ville de Fameck accueillera la 36ᵉ édition du Festival du Film Arabe, l’un des rendez-vous les plus importants en France consacrés aux cinémas du monde arabe.

Cette année, les projecteurs se tourneront vers le Liban, dont la création cinématographique témoigne d’une vitalité exceptionnelle malgré un contexte marqué par les crises. Entre poésie, résistance et quête d’identité, les réalisateurs libanais offrent des récits puissants, à la fois intimes et universels.

Un cinéma qui résiste et rayonne

Confronté à une crise économique, sociale et politique profonde, frappé par l’explosion du port de Beyrouth en 2020 ou encore par les bombardements de 2024, le Liban continue de nourrir une scène artistique foisonnante. Ses cinéastes, souvent contraints de travailler dans des conditions précaires, n’en portent pas moins une parole libre et engagée qui séduit la critique et le public à travers le monde.

Le Festival de Fameck a régulièrement mis en lumière ce cinéma, et l’édition 2025 prolongera cette démarche avec une sélection de plus de quinze films – fictions, documentaires et animations. Parmi eux, des œuvres de figures reconnues comme Nadine Labaki, Ziad Doueiri ou Wissam Charaf, mais aussi celles d’une nouvelle génération audacieuse incarnée par Ely Dagher ou Mounia Akl. Leurs créations explorent des thèmes universels – exil, mémoire, appartenance – à travers une sensibilité singulière. Plusieurs réalisateurs feront le déplacement pour présenter leurs films et dialoguer avec le public.

Le jury longs métrages est présidé par le réalisateur Khalil Joreige. Le cinéaste Costa-Gavras est le parrain d’honneur du festival qui aura le plaisir de l’accueillir en compagnie d’Edwy Plenel les 3 et 4 octobre pour des rencontres et une présentation de films.

Une programmation éclectique et engagée

Au-delà du focus libanais, le festival proposera une quarantaine de films venus de l’ensemble du monde arabe : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Jordanie, Syrie, Palestine, Irak… Longs et courts métrages, documentaires, films de patrimoine : autant d’œuvres qui témoignent de l’audace formelle et de l’engagement social des cinémas arabes contemporains.

Quatre sections compétitives rythmeront la programmation, avec des jurys composés de personnalités culturelles et un prix du public. Des films hors compétition, des animations pour le jeune public, des rencontres et des tables rondes viendront enrichir ce rendez-vous. Le palmarès sera dévoilé le samedi 11 octobre.

Un rendez-vous incontournable en Grand Est

Depuis sa création, le Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch s’est imposé comme un événement culturel majeur de la région Grand Est. Chaque automne, plus de 110 projections y célèbrent la richesse et la diversité des cinémas arabes, mais aussi des films venus d’autres pays liés à la région par leurs thématiques, dans la section « Ouverture sur le monde ».

Avec le Liban à l’honneur, cette 36ᵉ édition s’annonce comme un véritable voyage cinématographique, riche en émotions, en poésie et en réflexions sur notre monde en mutation.

