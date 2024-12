« Daddio », un taxi vers New York

Dans ce premier film de Christy Hall, Dakota Johnson et Sean Penn sont seuls dans une voiture. « Dans un taxi, on se parle et on se sent aussi libre que dans un confessionnal », disait la réalisatrice au Festival de Deauville.

Un taxi qui roule dans la nuit, deux personnages, le chauffeur devant, sa passagère derrière, et c’est tout. Il n’y a rien d’autre dans « Daddio », premier film réalisé par Christy Hall (sortie le 4 décembre). Mais toute l’histoire est là aussi, dans ce voyage commun qu’ils vont faire ensemble, depuis l’aéroport Kennedy de New York, où une jeune femme jouée par Dakota Johnson (héroïne de « Madame Web ») monte dans un taxi jaune. Direction Hell’s Kitchen, « Ce bon vieux Midtown », ajoute le taximan interprété par Sean Penn.

Ce film est l’adaptation d’une pièce de théâtre : « J’ai écrit des pièces, c’est mon métier, il y a plusieurs personnages, beaucoup de dialogues, une unité de lieu, j’aimais l’aspect claustrophobique mais je n’ai pas réussi à monter la pièce », précisait Christy Hall, au Festival du Cinéma Américain de Deauville, où son long-métrage était sélectionné en compétition. Ce récit pas comme les autres s’est alors retrouvé dans la liste des scénarios à produire : « J’avais envie de le réaliser, et je suis très reconnaissante envers Dakota Johnson et Sean Penn, car j’étais la jeune réalisatrice d’un premier film », ajoute Christy Hall.

« J’ai eu une journée pourrie », dit le chauffeur à cette jolie blonde qui sera sa dernière cliente de la journée, il est tard. Dans ce huis-clos roulant vers Manhattan, la conversation est d’abord banale ; puis dans cette « capsule temporelle », telle une bulle hors du monde, regards et sourires s’échangent par le reflet du rétroviseur. Cette femme et cet homme parlent de tout, de rien, et se racontent, se confient, des choses privées, intimes, ils s’écoutent, se questionnent, alors qu’ils ne se connaissaient pas et ne se reverront certainement plus jamais.

« Un hymne aux relations humaines »

« Daddio est ma lettre d’amour à New York, mais c’est aussi un hymne aux relations humaines, qui peuvent résoudre bien des soucis », dit Christy Hall, « Ce sont deux inconnus qui se confient, à New York on se parle les uns les autres. C’est une ville très compliquée, très fatigante, souvent il suffit d’un sourire, dans un train, un taxi, un bar, pour entamer une conversation (…) Dans un taxi, on se parle et on se sent aussi libre que dans un confessionnal, ça peut arriver dans un taxi newyorkais ».

Tourné en studio en seize jours, ce road-movie à travers les lumières de la ville est une courte parenthèse dans la vie des deux personnages, le temps d’un trajet en durée réelle, avec feux rouges, ralentissements et embouteillages. Et pour paysage la douceur de Dakota Johnson et la « gueule » de Sean Penn, tout en retenue. Un voyage en bonne compagnie.

Patrick TARDIT

« Daddio », un film de Christy Hall, avec Dakota Johnson et Sean Penn (sortie le 4 décembre).