Arnaques sentimentales : « Thierry et les Arnacoeurs »

Avant-première le mardi 24 septembre à 19 h 30 au cinéma Klub, 5-7 rue Fabert, 57000 METZ, en présence de la réalisatrice et des personnages du film. Entrée libre. Diffusion sur France 3 Grand Est le jeudi 3 octobre en seconde partie de soirée.

Les arnaques sentimentales et les sextorsions feraient chaque année en France plus de 300 000 victimes, ruinées par des séducteurs virtuels, des « brouteurs », escrocs basés en Côte d’Ivoire spécialisés dans ces arnaque virtuelles. Avec son association, le mosellan Thierry BAUT tente de venir en aide aux victimes. Il aide Françoise à sortir son frère de la dépendance et tente d’éviter à Jean-Michel de se faire escroquer.

Des liens d’amitiés

Un message sur la messagerie de Facebook ou d’Instagram. Un petit mot simple pour proposer d’entrer en contact pour lier des liens d’amitié. Femme comme homme, de 14 à 77 ans, il n’y a pas d’âge pour se sentir seul et avoir envie d’un peu de réconfort. On échange alors quelques photos, des vidéos parfois, puis bientôt, on se lève avec un message, on se couche avec un ultime baiser virtuel, la relation née en ligne, sans jamais se voir ou se parler devient addictive. Puis un jour, l’être aimé demande de l’argent. Une petite somme pour dépanner en urgence et sortir de l’hôpital par exemple. Au fil des semaines, les demandes s’enchainent, les mensonges aussi. Rapidement le Livret A n’y suffit plus et on vend les meubles, on s’endette.

300.000 victimes par an!

Tout cela pour qu’apparaisse un beau jour la vérité, celle que l’on refuse alors que les proches tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps. On s’est fait avoir. Derrière l’écran, il n’y a pas l’homme idéal ou la femme parfaite, mais un « brouteur » un escroc basé en Côte d’Ivoire spécialisé dans les arnaques sentimentales et les sextorsions. Pour les forces de police, ils feraient chaque année en France plus de 300 000 victimes, ruinées par ces séducteurs virtuels.

Le mosellan Thierry BAUT a monté une association. Il aide Françoise à sortir son frère de la dépendance et évite à Jean-Michel de se faire escroquer.

Un documentaire de 52’ réalisé par Aurélia Bloch.

Une coproduction Nomades et France Télévisions.