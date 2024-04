Panorama des licences sportives dans les fédérations olympiques

En 2022, les fédérations sportives olympiques d’été ont délivré 8,8 millions de licences sportives annuelles, soit une licence pour sept habitants (Insee).

8,8 millions de licences délivrées en 2022

Dans 101 jours, le 26 juillet 2024, débuteront les Jeux olympiques d’été de Paris 2024. Les épreuves se dérouleront jusqu’au 11 août, en grande partie en Île-de-France, mais également dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ainsi qu’à Tahiti. Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024.

En 2022, 8,8 millions de licences annuelles ont été délivrées dans les 32 fédérations françaises organisant la pratique des sports représentés aux Jeux olympiques d’été, soit une licence annuelle pour sept habitants. Le nombre de licences est le plus élevé en Île-de-France (1,5 million de licences), en Auvergne-Rhône-Alpes (1,1 million) et en Nouvelle-Aquitaine (0,9 million), et le plus faible en Guyane et à Mayotte (respectivement 19 500 et 22 400), en lien avec le nombre d’habitants.

Davantage de licenciés dans les régions de la façade atlantique

Rapporté à la population, le nombre de licences dans les fédérations olympiques d’été est plus élevé dans les régions de l’ouest de la France métropolitaine, plus particulièrement dans les départements situés sur la façade atlantique : l’ouest de la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et jusqu’au sud de la Nouvelle-Aquitaine. Ces territoires restent plus sportifs que le reste de la France, même hors voile et surf, deux sports qui y sont très pratiqués. Les nombres de licences pour 1 000 habitants sont les plus faibles dans le nord et l’est de la France (à l’exception du Bas-Rhin), ainsi que sur le pourtour méditerranéen, en Corse et dans les départements d’outre-mer (DOM).

Football, tennis et équitation sont les sports avec le plus de licenciés

Le football, le tennis et l’équitation sont les trois principales fédérations olympiques d’été pourvoyeuses de licences, délivrant à elles seules 44 % des licences en 2022. Ces trois fédérations sont très présentes dans toutes les régions, mais de façon inégale (figure 2). Le football, sport qui compte le plus de licenciés dans toutes les régions, est très développé en Bretagne, dans les Pays de la Loire ou à Mayotte, avec plus de 40 licences pour 1 000 habitants. En comparaison, le nombre de licences pour 1 000 habitants du football est deux fois moins élevé en Guyane, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France.

Une licence sur trois est détenue par une femme dans les fédérations sportives olympiques d’été

Au sein des fédérations sportives olympiques d’été, un tiers des licences sont détenues par des femmes ou des filles. Cette part a augmenté depuis 2017, car le nombre de licences féminines s’accroît (+5 %), alors qu’il diminue pour les hommes ou les garçons (-2 %).

Les femmes sont très majoritaires dans les fédérations de danse, d’équitation et de gymnastique (plus de 80 % des licenciés). Plus de la moitié des licenciés sont également des femmes en natation et en roller/skateboard. À l’exception de ces cinq fédérations, les femmes sont minoritaires. Notamment, la part des femmes n’excède pas 15 % dans les fédérations de football, cyclisme et tennis de table. La parité entre les femmes et les hommes est presque atteinte en athlétisme (48 % de femmes), escalade (46 %) et volleyball (46 %).

La part des femmes licenciées est un peu plus élevée en Normandie (35 %, contre 33 % au niveau national) sous l’influence de la gymnastique (6,2 licences pour 1 000 habitants, contre 4,2 au niveau national). Elle est plus faible à Mayotte (24 %), en raison de la très forte pratique du football, ainsi qu’en Corse (30 %), en partie en raison du tir, sport répandu dans cette région, mais peu féminisé.

Parasport et pratique sportive des personnes handicapées

En France, deux fédérations paralympiques proposent des activités sportives adaptées aux personnes handicapées : la Fédération française handisport et la Fédération française du sport adapté, qui regroupent au total environ 82 000 licences.

Ce chiffre fournit un minorant du nombre de personnes handicapées détenant une licence sportive, une partie d’entre elles étant licenciée dans d’autres fédérations sportives non-handisport sans qu’il soit possible de les comptabiliser.

D’après l’enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives, seules 32 % des personnes handicapées de 15 ans ou plus ont une pratique sportive régulière et 47 % au moins une fois au cours des douze derniers mois (hors marche, balade, relaxation).