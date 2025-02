Meurthe-et-Moselle : Le surendettement en hausse de 6,7% en 2024

La commission départementale de surendettement a présenté son bilan annuel, révélant une augmentation contenue par rapport aux tendances régionales et nationales.

Ce vendredi 28 février 2025, la commission départementale de surendettement de Meurthe-et-Moselle a dévoilé son rapport d’activité pour l’année 2024, lors d’une séance plénière présidée par Annie Tourolle, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, en présence de Sylvie Deprugney, directrice départementale de la Banque de France.

Une progression modérée du surendettement dans le département

En 2024, la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle a enregistré 1 604 dépôts de dossiers, soit une augmentation de 6,7% par rapport à 2023 (1 503 dossiers). Cette hausse demeure néanmoins inférieure aux progressions observées aux échelles régionales (+10,3%) et nationale (+10,8%). Le nombre de dossiers reste également en recul de 9,2% comparé à 2019, année pré-pandémique qui avait comptabilisé 1 766 dossiers.

Avec 261 dossiers pour 100 000 habitants, le département affiche un taux supérieur aux moyennes régionale (236) et nationale (245). Ces situations de surendettement concernent au total 1 854 personnes dans le département.

Composition de l’endettement et mesures d’effacement

L’endettement global des ménages surendettés en Meurthe-et-Moselle atteint 48 millions d’euros en 2024, répartis entre dettes à la consommation (46%), dettes immobilières (26%) et charges courantes et autres dettes (28%). L’endettement médian hors immobilier s’établit à 16 578 euros, un montant légèrement supérieur à la moyenne régionale (16 245 euros) mais inférieur à la moyenne nationale (17 447 euros).

Les effacements de dettes prononcés en 2024 représentent 17 millions d’euros, soit 28,8% du montant total des dettes des dossiers clos, une proportion supérieure aux moyennes régionale (28%) et nationale (25,1%). Le montant moyen effacé par dossier s’élève à 19 575 euros dans le département.

Des dispositifs d’accompagnement renforcés

La Banque de France a intensifié ses actions d’accompagnement des ménages en difficulté financière, notamment à travers ses services d’inclusion financière et l’animation d’un conseil départemental de l’inclusion financière (CDIF). Depuis fin 2024, une simplification des démarches permet désormais le dépôt en ligne des dossiers de surendettement pour deux déposants via le site « Mes demandes en ligne » de la Banque de France.

Des informations plus détaillées sur le surendettement des ménages, comprenant des données régionales et départementales, sont disponibles dans l’enquête typologique 2024.