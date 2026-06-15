Alors que l’accord historique entre l’Iran et les États-Unis marque une étape majeure vers la paix au Moyen-Orient, Benjamin Netanyahou affirme que Tsahal maintiendra sa présence militaire dans plusieurs zones clés, notamment au Liban.

Un accord de paix pour mettre fin à la guerre

Washington et Téhéran ont annoncé la conclusion d’un accord de paix qui s’étend à tous les fronts du conflit régional, y compris au Liban. Cet accord vise à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient qui s’est intensifiée depuis le 28 février, et prévoit également la réouverture du détroit d’Ormuz. L’accord, qui doit être formellement signé ce vendredi à Genève, représente une avancée diplomatique significative après des mois d’âpres négociations.

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et le Golfe Persique, est l’une des zones géopolitiques les plus sensibles de la planète. Sa fermeture ou son blocage représente une menace majeure pour l’économie mondiale. La réouverture de cette voie maritime est donc perçue comme un élément fondamental du rétablissement de la stabilité régionale.

Netanyahou défend la doctrine militaire israélienne

Lors d’une conférence de presse tenue le lundi 15 juin, le chef du gouvernement israélien a précisé les contours de la position d’Israël concernant l’accord de paix. Netanyahou a souligné que la menace nucléaire iranienne constituait le défi existentiel majeur pour l’État d’Israël. Il a déclaré : « Le plus important, c’est que nous avons sauvé l’État d’Israël de la menace d’un anéantissement nucléaire ».

La crainte d’une prolifération nucléaire iranienne a été un élément central des tensions régionales pendant plus d’une décennie. Les opérations militaires israéliennes, qu’elles soient en Iran, au Liban ou dans la bande de Gaza, sont présentées par le gouvernement comme des mesures de sécurité nationales pour protéger les citoyens israéliens.

La présence militaire de Tsahal : une position incontournable pour Israël

Malgré les termes de l’accord international, Netanyahou a affirmé sans ambiguïté que l’armée israélienne (Tsahal) restera présente au Liban, dans la bande de Gaza et en Syrie « aussi longtemps que nécessaire ». Cette déclaration crée une apparente contradiction avec les dispositions de l’accord qui prévoit la fin de la guerre sur l’ensemble des fronts.

Le Liban, frontalier immédiat d’Israël, abrite le Hezbollah, considéré par Israël et plusieurs puissances occidentales comme une organisation terroriste. La bande de Gaza reste une zone de tension persistante en raison de la présence du Hamas. La Syrie, en proie à une instabilité chronique depuis le début de la guerre civile en 2011, représente un espace où différentes milices pro-iraniennes opèrent.

Tensions diplomatiques et réalité militaire

Parallèlement aux annonces diplomatiques, la situation militaire sur le terrain demeure volatile. Dimanche 14 juin, une puissante explosion a retenti à Beyrouth, capitale du Liban. Un bâtiment d’appartements dans le quartier de Ghobeiry, situé dans la banlieue sud, a été la cible d’une frappe. Deux étages de l’immeuble ont été entièrement pulvérisés, selon les témoignages disponibles.

Ce bombardement a fait trois morts, dont deux femmes, et seize blessés, selon le bilan du ministère de la Santé libanais. Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies l’après-midi du sinistre. Cette attaque intervient au moment critique où l’accord de paix est sur le point d’être finalisé, créant une tension apparente entre les objectifs diplomatiques et les stratégies militaires en cours.

Tout se passe comme si Israël voulait faire capoter l’accord négocié entre les États-Unis et l’Iran!

Le Liban, point de friction majeur

Le Liban s’est imposé comme le point chaud de l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Ce petit pays du Levant subit les conséquences des tensions régionales plus larges : présence du Hezbollah, flux de réfugiés syriens, instabilité économique chronique, et fragilité des institutions gouvernementales. La frontière libano-israélienne a connu plusieurs flambées de violences au cours des dernières décennies.

La question du retrait ou du maintien des forces militaires au Liban est devenue un élément clé des négociations. Un accord durable dans cette région nécessite d’équilibrer les préoccupations sécuritaires d’Israël avec les aspirations du Liban à retrouver sa souveraineté totale et sa stabilité politique.

La signature formelle de l’accord prévue le vendredi représente un moment symbolique majeur, mais la véritable mesure de son succès sera sa capacité à transformer les réalités du terrain et à garantir une paix durable dans une région marquée par des décennies de conflits.

BREAKING: Benjamin Netanyahu says he will not comply with President Trump’s peace deal with Iran and will strike Iran and Lebanon whenever he deems necessary. Netanyahu says he does not see eye to eye with Trump on the issue and that he is responsible for Israel’s security.… pic.twitter.com/3JECB3b4hF — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 15, 2026