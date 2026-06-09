Six-Seven : le phénomène viral qui conquiert même le pape

Le « six-seven » est devenu l’expression incontournable de la génération Alpha en 2025. Ce mème absurde, né d’une chanson de rap et popularisé par TikTok et le basketball, s’est propagé mondialement et a même séduit le pape Léon XIV. Dictionary.com l’a élu « mot de l’année 2025 », reconnaissance suprême pour une formule qui ne signifie strictement rien.

L’origine surprenante d’une expression apparemment vide de sens

Pour comprendre le phénomène du « six-seven », il faut remonter à ses sources musicales. L’expression provient du morceau de rap « Doot Doot » du rappeur américain Skrilla, sorti en 2024. Skrilla lui-même a reconnu ne pas avoir donné de signification précise à cette formule, ce qui correspond parfaitement à son utilisation actuelle absurde. Selon certains internautes, « six-seven » pourrait faire référence à la 67e rue à Philadelphie, la ville natale du rappeur, mais cette théorie reste spéculative.

Ce qui rend cette expression particulièrement fascinante, c’est qu’elle n’a vraiment aucun sens. Son but principal semble être de rendre perplexes les adultes et de créer une complicité entre jeunes. C’est une blague collective qui fonctionne précisément parce qu’elle est vide de contenu, ce qui la rapproche d’autres expressions virales absurdes comme le « quoicoubeh » d’il y a quelques années.

Comment TikTok et le basketball ont amplifié le phénomène viral

Le véritable décollage du « six-seven » s’est produit via deux vidéos majeures qui ont circulé massivement sur les réseaux sociaux. La première, publiée en décembre 2024, montre le joueur de basketball Taylen Kinney en train de noter son café. Sa note? « Genre, 6… 6, 7 ». Il accompagne cette évaluation d’un geste distinctif des mains, comme s’il pesait les options dans une balance. Le geste est devenu tellement emblématique qu’on surnomme maintenant Taylen Kinney « Monsieur 67 ». Il a même lancé sa propre marque de canettes d’eau portant ce nom.

Une deuxième vidéo, publiée en mars 2025, a explosé les compteurs de visualisations. On y voit un jeune spectateur américain assister à un match de basketball et s’exclamer « Six-seveeeeeeeen » avec une énergie contagieuse. Cette vidéo a contribué à transformer l’expression en un véritable cri de ralliement pour la jeunesse mondiale.

Le hashtag #67 sur TikTok cumule des millions de publications, et l’expression s’est rapidement répandue dans les écoles américaines, où les élèves la répètent dès qu’ils entendent quelqu’un la mentionner. Le basketball, sport extrêmement populaire aux États-Unis, a joué un rôle catalyseur dans cette dissémination. Des extraits du joueur LaMelo Ball, qui mesure 6 pieds et 7 pouces (2,01 m) et qui se présente comme « six-seven » en anglais, ont largement circulé en ligne, renforçant le lien entre l’expression et la communauté sportive.

Le geste iconique : comment reconnaître un adepte du « six-seven »

Au-delà de l’expression vocale, le « six-seven » s’accompagne d’un geste très spécifique. Lorsqu’un jeune dit « six-seven », il balancent les épaules et fait un mouvement des mains avec les paumes vers le haut, comme s’il pesait le pour et le contre d’une situation. Cette gestuelle est devenue aussi importante que l’expression elle-même, créant une performance visuelle et auditive synchronisée qui renforce le caractère virale du mème.

Ce geste physique a même franchi les murs du Vatican. Le pape Léon XIV a reproché le geste plusieurs fois en public depuis mai dernier. Il a d’abord surpris en mimant un « six-seven » en réponse à la demande d’un groupe de jeunes reçus au Vatican. Il a récidivé une semaine plus tard lors d’un voyage dans la ville italienne d’Acerra. Et samedi 6 juin, lors d’un déplacement en papamobile dans le cadre de son voyage à Madrid, le pape a à nouveau reproduit le geste, démontrant ainsi que ce phénomène a réellement franchi les frontières religieuses et institutionnelles.

En France aussi, l’expression a beaucoup fait parler d’elle. En mars, lors d’un bulletin météo sur France 2, le présentateur Sébastien Thomas avait repris l’expression en évoquant « le Bas-Rhin, le 67 ». L’Église française n’est pas non plus restée de marbre. Un mois plus tard, Mgr Philippe Ballot, l’évêque de Metz, a répété le geste lors d’une messe célébrée à Lourdes devant plus de 600 collégiens et lycéens hilares.

Les marques commerciales surfent sur la vague du « six-seven »

Comme c’est souvent le cas avec les tendances virales, le monde commercial s’est rapidement emparé du phénomène. Aux États-Unis, la chaîne de restauration rapide Pizza Hut a vendu des ailes de poulet à 67 cents chacune. McDonald’s a offert des nuggets gratuits ou à prix réduit entre 6 heures et 7 heures du soir dans certains pays. Domino’s a commercialisé une pizza à 6 dollars 70. Google s’est même amusé avec le concept en faisant osciller la page de résultats lorsqu’on recherche « six seven ».

Cette appropriation commerciale est révélatrice de la façon dont les jeunes générations influencent désormais les stratégies marketing. Les grandes marques ont compris que se connecter avec la génération Alpha passait par la compréhension et l’adoption de leurs codes culturels viraux, même si ces codes n’ont aucun sens intrinsèque.

Un phénomène sociologique : le « cri de ralliement » de la génération Alpha

L’Université américaine de Georgetown a mené une enquête pour comprendre le succès démesuré de cette expression apparemment ridicule. Sa conclusion est éclairante : le « six-seven » fonctionne comme un « cri de ralliement de la génération Alpha ». C’est une sorte de marqueur social qui crée une distance face au monde adulte et bâtit une solidarité entre jeunes.

Cette analyse révèle une réalité plus profonde : les jeunes utilisent cette expression non pour sa signification, mais pour affirmer leur appartenance à un groupe, pour créer une complicité intergénérationnelle. C’est un mécanisme d’exclusion douce des adultes, un langage codé qui renforce les liens communautaires. Dictionary.com l’a reconnu en l’élisant « mot de l’année 2025 », justifiant ce choix en déclarant que « six-seven démontre la vitesse à laquelle un nouveau mot peut être catapulté partout dans le monde, alors qu’une nouvelle génération prend part aux conversations ».

Les réactions opposées : entre tolérance amusée et bannissement scolaire

Les réactions au phénomène varient considérablement selon les contextes éducatifs. Certains enseignants ont décidé d’interdire l’expression dans leurs classes pour maintenir le calme pédagogique. Des profs d’un peu partout dans le monde ont banni l’expression de leurs cours. Madame Gabrielle, par exemple, a interdit le « six-seven » pour ramener le calme en classe, reconnaissant que « certains sont tannés de l’entendre, ça les énerve ». Madame Isabelle a mis en place une punition : quiconque prononce « six-seven » doit rester à l’intérieur pendant la récréation et répéter l’expression sans arrêt.

À l’inverse, certains enseignants embrassent le phénomène avec humour. Madame Karine, par exemple, tolère et même encourage l’expression dans sa classe. « Dans ma classe, on en rit beaucoup ! Je trouve ça drôle », explique-t-elle. Cette divergence de réactions reflète une tension générale entre la nécessité de maintenir la discipline scolaire et la reconnaissance que cette expression est une manifestation naturelle de la culture juvénile contemporaine.

Pourquoi les adultes ne comprennent pas : l’essence de la blague

La vraie raison du succès du « six-seven » réside dans sa totale absence de logique. Au fond, les jeunes s’en amusent précisément parce que les adultes ne comprennent pas. C’est une blague collective absurde qui transcende la logique rationnelle. Lorsqu’un élève crie « six-seven » à la page 67 d’un manuel, ou « six-seven » s’il est 6 heures 7 de l’après-midi, ou « six-seven » s’il obtient 67% à un examen, ce qui est amusant, c’est la futilité apparente de l’expression et la réaction des adultes désorientés.

Cette stratégie de l’absurde volontaire s’ajoute à une longue série d’expressions virales sans sens qui ont marqué les années récentes : le « quoicoubeh » d’il y a trois ans, devenu maintenant obsolète, en est l’exemple le plus proche. À chaque fois, ces expressions fonctionnent selon le même mécanisme : elles émergent, deviennent ubiquitaires, puis disparaissent rapidement, remplacées par la prochaine tendance absurde.

La fin programmée : quand le « six-seven » deviendra ringard

Contrairement à ce que son statut de « mot de l’année 2025 » pourrait laisser supposer, la fin du « six-seven » est probablement proche. La majorité des experts et analystes prédisent que cette expression sera rapidement oubliée, comme ses prédécesseurs absurdes. Le moment critique arrivera inévitablement : quand les adultes commenceront à utiliser l’expression de manière généralisée, ce qui la rendra instantanément ringarde et sans intérêt aux yeux des jeunes.

C’est le destin naturel de toute expression juvénile virale : elle meurt au moment même où elle est adoptée par la génération précédente. Le charme du « six-seven » réside entièrement dans son statut de code secret juvénile, dans son caractère exclusif et incompréhensible aux adultes. Dès lors que cette barrière générationnelle s’effondre, l’expression perd sa raison d’être.

Quand une expression sans sens devient un phénomène culturel global

Le parcours du « six-seven » illustre une réalité fondamentale de la culture numérique contemporaine : la vitesse et l’ampleur de la propagation virale. Parti d’une simple chanson de rap et amplifié par deux vidéos TikTok fortement visionnées, le phénomène a conquis des millions de jeunes à travers le monde en quelques mois. Il a traversé les frontières, les barrières linguistiques, et même les institutions religieuses les plus conservatrices.

Ce qui rend le « six-seven » particulièrement intéressant, c’est qu’il démontre comment la génération Alpha crée sa propre culture dans un environnement dominé par les réseaux sociaux. Ce n’est pas une création intentionnelle d’une marque ou d’une institution, mais plutôt une émergence organique amplifiée par des algorithmes de recommandation et par la participation enthousiaste de millions de jeunes utilisateurs. Le phénomène a montré que le vrai pouvoir culturel réside désormais entre les mains de la jeunesse connectée, capable de créer, propager et transformer en légende des expressions totalement dénuées de sens.

El papa haciendo el six seven, no puedo más pic.twitter.com/6sy7yfcwhL — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 6, 2026