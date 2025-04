Covid-19 : Lettre ouverte aux médecins généralistes

Le docteur Jean Stevens, interniste-cardiologue (et ex-généraliste) adresse une lettre ouverte à ses consœurs et confrères pour que s’ouvre enfin un large débat contradictoire sur la covid-19.

Chère Consœur, cher Confrère,

« Depuis cinq ans, vous avez été soumis (de gré ou de force) par nos « autorités » politiques, à des injonctions sanitaires et médicales très contraignantes. Leur stratégie (d’un genre totalement nouveau) est toutefois restée jusqu’ici dénuée de toute validation scientifique puisque le « débat contradictoire », qui seul peut valider la « Science », est soigneusement évité par nos responsables politiques depuis le début de la crise. Ils ont manifestement préféré étouffer la voix des contestataires (quel que soit le niveau de leur expertise médicale ou scientifique) au nom du caractère prétendument « complotiste » (c’est-à-dire délirant, paranoïde) de leurs arguments. Cet ostracisme arbitraire a eu l’effet désastreux d’induire, dans votre clientèle, votre profession et même vos familles, un clivage idéologique majeur comme la France n’en avait plus connu depuis l’affaire Dreyfus.

Organise un débat public

En cette période de transition politique d’un ensemble d’états-nations à une probable gouvernance mondiale, l’hypothèse d’un complot visant à prendre le pouvoir du futur état mondial n’est-elle pas une explication rationnelle et parfaitement plausible de cette très « étrange » pandémie. Ne mérite-t-elle pas, de ce fait, notre attention et notre discernement critique ?

Il me semble évident que si ce conflit devait se prolonger, il aboutirait certainement à une destruction irréversible du plus grand atout de votre métier, la confiance que vos patients accordent spontanément à vous-mêmes et à la Science que vous représentez. Il est en effet impossible que deux « vérités scientifiques » diamétralement opposées coexistent. L’organisation d’un débat public portant sur la pertinence scientifique et l’efficacité de la stratégie sanitaire imposée me semble indispensable et je pense que c’est à vous, les médecins de famille, que revient le devoir d’organiser ce débat. Nos « autorités » refusent en effet, depuis le début de la crise, que leurs décisions soient soumises à ce tribunal démocratique.

La position particulière des médecins

Dans l’urgence, beaucoup d’entre vous ont choisi de faire confiance dans ces « autorités » mais aujourd’hui, avec cinq ans de recul, nous avons le devoir d’analyser objectivement ce qu’il s’est passé. Nous y sommes poussés par la montée en puissance de la contestation et, plus encore, par la nomination récente à tous les postes-clé de la Santé des USA de personnalités qualifiées, sous l’administration Biden, de « complotistes ». De ce fait, nous allons tous être forcés d’examiner attentivement et rationnellement les arguments de ces « complotistes » de façon à juger rétrospectivement si la confiance que la population (et la majorité des médecins) a mise dans ces « autorités » était ou non justifiée.

Vous êtes, par votre situation d’intermédiaires compétents entre la Science et la population, les citoyens les plus habilités à découvrir la « vérité scientifique » mais aussi, je pense, les plus motivés à voir rétablie la paix sociale. Or, seul un débat contradictoire mené rationnellement et respectueusement pourra y mener.

La fausse pandémie

Souvenez-vous que vous avez été délibérément écartés des lieux de décisions de la stratégie sanitaire et que votre sacro-sainte liberté diagnostique et thérapeutique vous a été volée alors que vous êtes les seuls médecins disposant d’une véritable expérience concrète des épidémies et d’une autorité naturelle sur la population. Cette place privilégiée de votre fonction dans une urgence sanitaire publique est explicitement soulignée dans les « plans pandémie de l’OMS » et rappelée dans le rapport sénatorial rédigé après la « fausse pandémie » de 2009 et néanmoins totalement « oubliée » dans cette crise. Vous seuls, je pense, avez la compétence requise pour mener ce débat avec bon sens et à l’abri de tout conflit d’intérêts (très présents dans le monde des spécialistes).

Livres et vidéos

En pièce jointe, vous trouverez un texte précisant l’argumentation de ma démarche et les modalités possibles d’une organisation, par votre communauté, de ce débat contradictoire. À la fin du texte, je donne une liste de références de livres et de vidéos dites « complotistes » mais parfaitement fiables et scientifiquement exactes. Je pense très sincèrement que l’avenir de la médecine humaine et de ses valeurs éthiques a été gravement menacé par cette crise et que leur rétablissement et le retour à la paix sociale est aujourd’hui entre vos mains.

