Les vitamines essentielles pour notre squelette

Une étude récente révèle que plusieurs vitamines, et non uniquement la vitamine D, jouent un rôle crucial dans la santé osseuse. Les experts recommandent de privilégier une alimentation équilibrée plutôt que la supplémentation.

Si la vitamine D est souvent considérée comme la star de la santé osseuse, elle n’est pas la seule à jouer un rôle déterminant. Une récente analyse scientifique met en lumière l’importance des vitamines A, B, C, E et K dans la prévention des fractures et de l’ostéoporose. Cette découverte souligne la complexité du processus de formation osseuse et l’importance d’une approche nutritionnelle globale.

Un processus complexe de remodelage osseux

Contrairement aux idées reçues, les os ne sont pas des structures figées. Ils se remodèlent constamment tout au long de la vie, s’adaptant aux contraintes quotidiennes. Ce processus implique différents types de cellules et nécessite l’intervention de nombreuses vitamines à chaque étape.

Le rôle méconnu des différentes vitamines

La vitamine A participe à la formation des premiers tissus osseux, tandis que les vitamines B sont essentielles à la formation du collagène, véritable armature des os. La vitamine C intervient dans la dégradation et la reconstruction osseuse, la vitamine E améliore la communication entre les cellules, et la vitamine K joue un rôle crucial dans la fixation du calcium.

Privilégier l’alimentation aux suppléments

Les experts, dont Lucette Talamas, nutritionniste à la Baptist Health South Florida, recommandent dans National Geographic France, d’obtenir ces vitamines par l’alimentation plutôt que par des suppléments. Le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines, apparaît comme particulièrement bénéfique pour la santé osseuse.

La diversité alimentaire comme clé

La clé réside dans la diversification de l’alimentation. « Même si le riz brun, le poulet et le brocoli sont bons pour la santé, manger la même chose toutes les semaines fait perdre beaucoup de nutriments », souligne Talamas. Il est également conseillé d’éviter la surcuisson des aliments pour préserver leurs vitamines, particulièrement celles sensibles à la chaleur comme la vitamine A.