Incendies : le Mouvement écologiste indépendant plaide pour une réforme de la politique forestière

Après les incendies exceptionnels de l’été 2026, Antoine Waechter estime que le débat sur les Canadair et les moyens de lutte contre le feu ne répond pas à la question essentielle : comment prévenir durablement les incendies ?

Le président du Mouvement écologiste indépendant (MEI) appelle à une profonde réforme de la gestion des forêts françaises et de l’aménagement du territoire.

« Tirons enfin une leçon des incendies de cet été »

Pour Antoine Waechter, les feux qui ont ravagé plusieurs régions françaises doivent conduire à une remise en question des politiques forestières menées depuis des décennies.

Selon lui, la principale leçon retenue des gigantesques incendies des Landes en 1949 a été le débroussaillage. Une mesure utile, mais insuffisante. Depuis, les plantations de pins en monoculture se sont poursuivies tandis que l’urbanisation s’est développée au contact direct des massifs forestiers, augmentant la vulnérabilité des habitations.

Il rappelle également que les fougères qui poussent naturellement sous les pinèdes deviennent, une fois desséchées par les fortes chaleurs estivales, un combustible particulièrement favorable à la propagation des incendies.

Mettre fin aux monocultures de résineux

Le président du MEI propose que la loi interdise désormais les plantations de résineux en peuplements purs dans les forêts publiques.

Concernant les propriétés privées, il souhaite que les financements publics soient réservés aux projets favorisant une plus grande diversité des essences. Les plantations reposant exclusivement sur des résineux ne devraient, selon lui, plus bénéficier d’aides publiques.

Pour Antoine Waechter, la diversification des peuplements forestiers constitue l’un des principaux leviers pour rendre les forêts françaises plus résilientes face aux incendies et au changement climatique.

Repenser l’aménagement des villages

L’écologiste défend également une évolution de l’urbanisme dans les territoires exposés au risque de feu.

Il propose de favoriser un habitat plus regroupé et de créer, autour des villages, des ceintures de prairies et de pâturages jouant le rôle de pare-feu naturels. Ces espaces pourraient être entretenus par les agriculteurs et les éleveurs grâce aux financements des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC).

Selon lui, ces zones tampons permettraient de ralentir la progression des flammes tout en maintenant une activité agricole de proximité.

Des feuillus pour lutter contre les incendies… et les canicules

Antoine Waechter met toutefois en garde contre une disparition des arbres à proximité des habitations.

Face aux épisodes de chaleur extrême, il juge indispensable de conserver des espaces arborés afin de protéger les populations. Il recommande cependant de privilégier les feuillus de haut jet, comme les chênes, les tilleuls ou les érables, qu’il considère moins inflammables que les résineux et mieux adaptés au climat futur.

Une forêt plus naturelle et plus résistante

Le président du MEI rappelle enfin que, dans les écosystèmes naturels, le pin sylvestre est une essence pionnière destinée à laisser progressivement place aux feuillus.

À ses yeux, les vastes plantations artificielles de pins constituent aujourd’hui des forêts plus fragiles, plus vulnérables aux incendies et moins résilientes face aux dérèglements climatiques.

À travers ce plaidoyer, Antoine Waechter appelle les pouvoirs publics à engager une véritable réforme de la politique forestière française, privilégiant la prévention des incendies plutôt que le seul renforcement des moyens de lutte.