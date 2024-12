20 ans après la circulation du 1ᵉʳ train de marchandises privé…

Disparition de Fret SNCF au 1ᵉʳ janvier 2025, 20 ans après la première circulation d’un train privé sur le réseau national en Lorraine.

Par Bernard Aubin

En juin 2005 circulait en Lorraine le premier train opéré par l’entreprise ferroviaire « Connex ».

Partant de Dugny, en Meuse, il traversait la Lorraine pour desservir en chaux les aciéries de Dillingen, en Allemagne.

Ce train fut le premier à profiter de l’ouverture des réseaux ferroviaires décrété par une Europe ultralibérale, dont l’ambition affichée était de développer le fret ferroviaire.

Dans la réalité, les directives n’ont eu pour objectif et pour effet que de démanteler les entreprises ferroviaires « historiques » et les statuts de leurs personnels.

«Leurs normes sociales sont plus basses, on risque de se retrouver avec des distorsions de concurrence incroyables, explique Bernard Aubin, de la CFTC. Si plusieurs sociétés s’implantent en France, on va vers la disparition de la SNCF, faute de trafic.», prédisait-il dans Libération en février 2005.

Vingt ans après la circulation du premier train de la concurrence, Fret SNCF a perdu près de 10 000 emplois, des milliers de trafics ont été cédés à la route ou dans une moindre mesure à la concurrence ferroviaire. Les parts de marchés du rail, loin de se développer, stagnent aux alentours de 10 %. Et Fret SNCF sera mis à mort le 1ᵉʳ janvier 2025, étape ultime de démantèlement lancé par l’Europe en 1991.

Un non-sens, une ineptie totale au regard des enjeux environnementaux actuels.

L’article de Bernard Aubin dans Le Hérisson du Rail.