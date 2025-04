Crise sanitaire en élevage : la Région Grand Est mobilise en urgence des fonds européens

L’épizootie de Fièvre Catarrhale Ovine se poursuit et affecte tout particulièrement les élevages du Grand Est : début avril 2025, ce sont plus de 5 000 foyers de FCO-3 qui sont comptabilisés dans la Région, ce qui représente plus de la moitié des cas en France.

Dans ce contexte, et pour contribuer à soutenir les éleveurs affectés par cette crise majeure, la Région Grand Est fait le choix de mobiliser un dispositif exceptionnel proposé par la Commission Européenne pour répondre aux catastrophes naturelles. Cette mesure se traduit par la mise en place d’une aide forfaitaire allant de 5 000 à 15 000 euros pour les élevages les plus impactés par la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), déployée grâce aux fonds FEADER (programmation 2014-2022).

Un plan d’urgence

Cette mesure vient compléter une action régionale forte et volontaire pour préserver les filières du Grand Est face à la crise de la FCO. Elle fait suite à un plan d’urgence de 9,5 millions d’euros, en 2024, pour soutenir notamment les jeunes éleveurs et les exploitations les plus en difficulté, pour aider au testage de fertilité et pour créer un fonds de garantie bancaire, ainsi qu’à une aide récente de 1 million d’euros pour inciter à la vaccination des troupeaux.

Le dispositif d’aide est ouvert jusqu’au 22 mai 2025 ; les détails et modalités d’accompagnement sont disponibles sur le site BeEurope en Grand Est et sur celui de la Région Grand Est.