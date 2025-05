Economie : déficit, impôts et stagflation menacent la croissance

Dans un contexte économique particulièrement tendu, la France fait face à une triple menace : déficit public en hausse, pression fiscale élevée et risque de stagflation. Les derniers chiffres économiques révèlent une situation préoccupante qui pourrait annoncer des temps difficiles pour l’économie nationale.

Natalité : un signal d’alarme démographique

Pour la première fois, la natalité française est passée sous la barre de la mortalité. Avec 9,2 naissances pour 1000 habitants contre 9,4 décès, la population française est désormais en déclin. Cette tendance démographique, qualifiée de « dramatique » par les analystes, reflète une profonde défiance des jeunes Français envers l’avenir du pays.

Cette baisse de la natalité s’accompagne de conséquences économiques graves : diminution de l’activité économique, difficultés accrues pour financer les retraites, et pression à la baisse sur les prix immobiliers. Un cercle vicieux s’installe avec moins de croissance, plus de chômage, et par conséquent une augmentation du déficit public.

Croissance en trompe-l’œil

L’Insee a récemment publié une croissance de 0,1% au premier trimestre 2025, mais ce chiffre cache une réalité plus sombre. Si l’on exclut l’effet des stocks, l’économie française a en réalité connu une décroissance de 0,4% – un niveau de baisse observé seulement trois fois depuis 2000 : pendant la crise du Covid, au premier trimestre 2014, et lors de la récession de 2008-2009.

Dans le détail, l’investissement des entreprises a baissé de 0,1%, continuant une tendance négative qui atteint 2,7% sur les six derniers trimestres. Plus inquiétant encore, l’investissement logement des ménages a diminué de 0,3%, marquant ainsi le 15ᵉ trimestre consécutif de baisse, pour un total cumulé de -18,4%.

Retour de l’inflation malgré les discours rassurants

Contrairement aux annonces officielles évoquant une maîtrise de l’inflation, les prix à la consommation sont repartis à la hausse avec 0,8% d’augmentation en seulement deux mois. Depuis 2021, l’inflation cumulée atteint désormais 17,3%.

Le secteur alimentaire est particulièrement touché avec une hausse de 1,6% en quatre mois, portant l’augmentation totale à 24% depuis janvier 2021. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les prix des matières premières ont globalement baissé au niveau mondial sans que cette baisse soit répercutée sur les consommateurs.

Un phénomène qui touche l’Europe entière

La zone euro n’est pas épargnée par ces difficultés. Malgré une croissance surprise de 0,35% au premier trimestre 2025, les indicateurs avancés suggèrent un retour à une croissance nulle. Parallèlement, l’inflation a augmenté de 1,7% sur trois mois, atteignant 22,3% depuis janvier 2021, bien au-dessus de l’objectif de la Banque centrale européenne.

Les États-Unis également sous pression

Outre-Atlantique, le PIB américain a connu une baisse inattendue de 0,06% au trimestre (-0,3% en données annualisées), principalement due à une explosion des importations (+41,3% en rythme annualisé) en anticipation de possibles droits de douane. La demande intérieure reste cependant solide avec un investissement des entreprises en hausse de 9,8%.

Multiplication des plans sociaux

En France, les plans sociaux se multiplient, touchant tous les secteurs de l’économie, de l’industrie lourde (ArcelorMittal) au textile (Jennifer) en passant par la high-tech (STMicroelectronics). Fait rare, de nombreux dirigeants de grandes entreprises françaises (LVMH, Michelin, TotalEnergies, Stellantis, Renault) ont publiquement exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir économique du pays.

Le PDG d’Airbus a résumé la situation en dénonçant « trop de charges, trop de règlements, trop de contraintes, trop de taxes » qui pèsent sur l’économie française.

Déficit public : une situation préoccupante

Les chiffres du déficit de l’État pour les trois premiers mois de l’année s’élèvent à 47 milliards d’euros, pour un total de 150,5 milliards sur douze mois. Cette situation alarmante s’accompagne d’une pression fiscale déjà très élevée, avec 1.314 milliards d’euros d’impôts, taxes et cotisations prélevés chaque année.

Quelle solution pour l’économie française ?

Face à cette situation, plusieurs pistes sont évoquées : baisse des impôts pour tous, réduction des dépenses de fonctionnement (qui représentent 540 milliards d’euros, soit 32,4% des dépenses publiques totales), modernisation du marché du travail et lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

La baisse récente des prix du pétrole, tombé à 60 dollars le baril, pourrait constituer une bouffée d’oxygène pour l’économie mondiale, bien que son impact en France risque d’être limité en raison du poids des taxes dans le prix à la pompe.

Dans ce contexte d’incertitude économique, l’or continue de battre des records, dépassant les 3.300 dollars l’once, signe d’une inquiétude persistante des investisseurs face à l’avenir économique et géopolitique mondial.

Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si la France saura prendre les mesures nécessaires pour éviter la stagflation qui menace désormais son économie.