Chômage, Déficits, Récession : Pourquoi la France est le cancre de l’Europe ? 

L’économie française montre des signes préoccupants au début de 2025, avec une augmentation significative du chômage, un déficit public persistant et une dette qui continue de croître, plaçant le pays en position de « cancre de l’Europe » constate l’économiste Marc Touati.

Une hausse inquiétante du chômage

Les derniers chiffres de la Dares révèlent une situation préoccupante sur le front de l’emploi. En décembre, le nombre de chômeurs de catégorie A a atteint 3,17 millions de personnes. Plus alarmant encore, le quatrième trimestre 2024 a enregistré une hausse de 3,9% du chômage, la plus forte progression depuis la récession de 2009, hors période Covid. Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 5,34 millions de personnes.

Le déficit public se creuse

La France affiche un déficit public de 6,3% du PIB au troisième trimestre 2024, soit le plus élevé de la zone euro. Cette situation contraste fortement avec ses voisins européens qui, pour la plupart, ont réussi à contenir leur déficit sous la barre des 3%. La dette publique française représente désormais 25% de la dette totale de la zone euro, contre 18% en 2000.

Des dépenses publiques record

Avec 57,4% de dépenses publiques par rapport au PIB, la France maintient sa position de leader mondial dans ce domaine. Entre 1980 et 2024, les dépenses publiques ont augmenté de 680% en valeur, tandis que le PIB n’a progressé que de 550% sur la même période, créant un écart préoccupant de 130 points.

Une activité économique en berne

Les indicateurs avancés de l’activité pour janvier 2025 restent en zone de récession, marquant le 20ᵉ mois consécutif sous la barre des 50. L’industrie française est particulièrement touchée, avec 31 mois consécutifs de contraction. Le secteur des services n’est pas épargné, maintenant également des niveaux d’activité inférieurs au seuil de croissance.

Des perspectives démographiques inquiétantes

La situation démographique ajoute à ces difficultés économiques. Avec 9,7 naissances et 9,4 décès pour 1000 habitants en 2024, la France pourrait connaître une baisse de sa population à partir de 2025, un phénomène historique qui témoigne d’une crise plus profonde.

Cette situation appelle à des réformes structurelles urgentes, incluant une réduction des impôts, une maîtrise des dépenses publiques, une diminution du coût du travail et un investissement accru dans l’innovation et la formation. Sans ces changements, la position de la France comme « cancre de l’Europe » risque de se pérenniser.