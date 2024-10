La France s’effondre : peut-on encore arrêter le massacre ?

La France dans la tourmente économique : récession, chômage et dette en hausse. L’analyse de l’économiste Marc Touati.

La France fait face à une crise économique d’une ampleur inquiétante. Alors que le pays plonge dans une récession marquée, les perspectives économiques sont de plus en plus sombres, caractérisées par une hausse du chômage, un déficit public sans précédent et un endettement croissant. Retour sur les principaux indicateurs d’une situation qui préoccupe tant les experts que les citoyens.

Une économie en déclin

Les récentes données économiques révèlent un affaiblissement majeur de l’activité française. Secteurs clé comme l’industrie et les services enregistrent une baisse notable de leur activité. Le chômage, qui ne cesse de croître, devrait atteindre 8,5 % d’ici à la fin de l’année, marquant une nouvelle augmentation significative qui pèse lourdement sur le moral des ménages.

Côté finances publiques, la situation ne semble guère plus réjouissante. Le déficit public est en passe de dépasser les 6,5 % du produit intérieur brut (PIB), un chiffre qui propulse la France parmi les pays les plus déficitaires de la zone euro. La dette publique, quant à elle, atteint désormais 112 % du PIB, un fardeau qui limite la capacité du gouvernement à investir pour relancer l’économie et inquiète les partenaires européens.

Une confiance en chute libre envers les dirigeants

Dans ce contexte économique difficile, les Français expriment une défiance croissante envers leurs dirigeants. La popularité du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Michel Barnier est en nette diminution, alors que les citoyens peinent à voir des solutions concrètes aux problèmes économiques actuels.

À l’Assemblée nationale, le budget pour 2025 suscite de vifs débats. Multiplication d’amendements, oppositions et manque de consensus viennent alourdir un climat politique déjà tendu. Cette instabilité institutionnelle contribue à l’aggravation de la crise en laissant l’impression que les réformes nécessaires tardent à être mises en œuvre.

Un avenir incertain pour l’euro

Les répercussions de la crise française se font sentir bien au-delà des frontières hexagonales, affectant la crédibilité de la zone euro elle-même. L’écart entre les taux d’intérêt français et ceux de pays comme l’Allemagne ou le Portugal ne cesse de se creuser, traduisant une perte de confiance des investisseurs. Cette situation pèse sur l’euro, dont la valeur face au dollar devrait encore chuter, avec des prévisions estimant une baisse à 1,05 dollar d’ici à la fin de l’année.

Une reprise incertaine

À mesure que la France s’enfonce dans cette crise, les appels se multiplient pour que le gouvernement adopte des mesures urgentes et ambitieuses pour stimuler l’économie. Entre le déficit budgétaire croissant, l’instabilité politique et l’affaiblissement de la monnaie européenne, la route vers la reprise s’annonce longue et semée d’embûches.

Sans une action forte et concertée, la crise économique française pourrait bien marquer un tournant pour le pays et l’Europe, dont la stabilité dépend étroitement de celle de ses principaux États membres.