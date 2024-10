Économie : La France est en faillite !

L’économiste Marc Touati révèle que l’agence de notation Fitch a bel et bien dégradé la note de la France dont l’économie est marquée par un projet de loi de finances 2025 très contesté, et par une défaillance d’entreprises atteignant des niveaux alarmants. Dès lors, comment se protéger quand l’État lui-même devient défaillant?



Un budget 2025 qui ne convainc pas

Le projet de loi de finances pour 2025 présenté récemment par le gouvernement fait l’objet de nombreuses critiques. Contrairement aux promesses de rigueur budgétaire, les dépenses publiques continuent d’augmenter, passant de 56,8% à 56,4% du PIB. En parallèle, de nouvelles taxes sont introduites, notamment sur l’électricité, le gaz et les transports, touchant l’ensemble des Français.

Des défaillances d’entreprises en hausse vertigineuse

Selon les chiffres de la Banque de France, le nombre de défaillances d’entreprises sur 12 mois glissants a atteint 73 741 en septembre 2024, soit une hausse de 19% sur un an. Les secteurs les plus touchés sont la construction (+32,9%), le commerce (+21%) et l’immobilier (+47,1%). Cette situation préoccupante menace de nombreux emplois et pourrait avoir des conséquences graves sur l’économie française.

Une dette publique qui inquiète

La dette publique française devrait atteindre 114,7% du PIB en 2025, un niveau jugé insoutenable par de nombreux économistes. La crédibilité de la France sur les marchés financiers est remise en question, avec des taux d’intérêt qui pourraient rapidement augmenter en cas de dégradation de la note souveraine du pays.

Face à cette situation, des experts appellent à des réformes structurelles urgentes pour redresser l’économie française, tout en proposant des stratégies pour que les entreprises et les particuliers puissent se protéger dans ce contexte de crise.