Le festival Caméras des champs 2025 réinvente la ruralité

Le festival documentaire lorrain revient pour sa 26ᵉ édition avec une mission claire : déconstruire les clichés sur le monde rural et mettre en lumière son dynamisme. Du 18 avril au 18 mai 2025, sept communes accueilleront projections et débats autour d’une vision moderne et ouverte de la campagne.

Un festival qui brise les stéréotypes ruraux

Loin des clichés du repli sur soi et de la fermeture, la 26ᵉ édition du festival Caméras des Champs s’attache à montrer une autre réalité des campagnes. Si les documentaires sélectionnés n’éludent pas les défis actuels — disparition des services publics, problématiques environnementales, difficultés de mobilité — ils mettent surtout en avant les initiatives collectives et les solutions innovantes portées par les habitants.

La ruralité, terre d’innovation et d’accueil

« Le village immobile est une illusion », rappellent les organisateurs. Les campagnes ont toujours été des terres de brassage et d’innovation. Cette édition 2025 entend rompre avec le discours misérabiliste pour valoriser une ruralité dynamique, capable d’attirer médecins, écoles et services publics. Le festival défend une vision où l’accueil des nouveaux arrivants et le partage deviennent les marqueurs d’une nouvelle ère rurale.

Un format étendu confirmé

Fort du succès de sa formule élargie en 2024, le festival conserve son format « étendu ». Si Ville-sur-Yron reste l’épicentre de l’événement, six autres communes du Parc naturel régional de Lorraine accueilleront des projections : Jarny, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Joeuf, Mancieulles, Ars-sur-Moselle et Labry. Au programme : une quinzaine de documentaires en compétition, des débats avec les réalisateurs, des séances scolaires et des ateliers pédagogiques. Le festival culminera avec la cérémonie de remise des prix en présence du jury et des lauréats.

À propos de Caméras des Champs

Porté par le Foyer rural de Ville-sur-Yron et le Parc naturel régional de Lorraine, l’objectif de Caméras des Champs est de montrer la ruralité dans sa diversité en prenant comme support le film documentaire. La sélection, composée de films récents, se veut la plus proche possible des enjeux actuels du monde agricole et paysan, mais aussi du monde rural au sens large. Chaque année, Caméras des Champs convie aux projections de nombreux réalisateurs et spécialistes, témoins d’une agriculture et de campagnes qui changent, évoluent et s’interrogent, venant débattre avec la salle sur le fond et la forme des documentaires diffusés. Il développe par ailleurs des actions d’éducation à l’image à destination des scolaires et du jeune public. Enfin, en partenariat avec le Parc naturel régional surtout, Caméras des Champs intervient ponctuellement en animant des rencontres autour de la thématique de la ruralité avec projection de documentaire, en lien avec d’autres festivals en France et à l’étranger. Toutes les projections sont gratuites.

Programme prévisionnel du festival 2025

Vendredi 18 avril — espace Gérard Philipe à Jarny

Vendredi 25 avril — salle de la Crouée de Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Vendredi 2 mai — cinéma Casino à Joeuf

Jeudi 8 mai — espace culturel Saint-Pierremont à Mancieulles

Dimanche 11 mai — cinéma Union à Ars-sur-Moselle

Vendredi 16 mai — salle socio-culturelle à Labry

Samedi 17 et dimanche 18 mai — salle René Bertin de Ville-sur-Yron