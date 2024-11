L’ascension fulgurante de Macrin, empereur romain

De simple provincial à empereur de Rome, le destin exceptionnel de Marcus Opellius Macrinus, (Macrin en français) défia tous les codes de son époque pour atteindre le sommet de l’Empire romain. Toute ressemblance avec un autre personnage ne serait que fortuite!



D’actualité avec la sortie prochaine de « Gladiator II » où Denzel Washington incarne un personnage inspiré de son nom, Marcus Opellius Macrinus reste l’une des figures les plus atypiques de l’histoire romaine comme le rappelle opportunément le magazine National Geographic. Né en 165 après J.-C. dans l’actuelle Algérie, il devient en 217 le premier empereur romain issu de la classe équestre, bouleversant ainsi des siècles de tradition.

Des origines africaines assumées

Originaire de Césarée, capitale prospère de la province de Maurétanie, Macrinus ne renie jamais ses racines africaines. Il arbore même une oreille percée, signe distinctif de sa culture d’origine, comme le rapporte l’historien Cassius Dio. Cette fierté identitaire s’inscrit dans une époque où l’Empire romain, bien que structuré par des préjugés culturels, offre une relative mobilité sociale à ses habitants.

Une ascension sans précédent

Issu d’une famille « obscure » de la classe équestre, Macrinus brise tous les plafonds de verre de la société romaine. Formé au droit, il gravit méthodiquement les échelons de l’administration impériale jusqu’à atteindre le prestigieux poste de commandant de la Garde Prétorienne sous Caracalla en 212.

La Garde Prétorienne : un tremplin vers le pouvoir

À la tête de cette force d’élite, véritable « garde rapprochée » des empereurs, Macrinus occupe une position stratégique. La Garde Prétorienne, connue pour son influence politique considérable – ayant notamment orchestré l’assassinat de Caligula en 41 – devient son instrument d’accession au pouvoir suprême.

Cette trajectoire exceptionnelle illustre la complexité et la diversité de l’Empire romain, où un homme issu des provinces africaines pouvait, malgré son origine modeste, s’élever jusqu’au rang suprême. Une histoire qui résonne particulièrement avec notre époque, où les questions de diversité et de représentation demeurent au cœur des débats.

Son règne, bien que bref (217-218), marque un tournant dans l’histoire romaine, prouvant que les barrières sociales, aussi rigides soient-elles, pouvaient être transcendées par l’ambition et le talent politique.