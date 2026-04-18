Épinal fait son cinéma : une 3ᵉ édition confirmée et un cap déjà fixé pour 2027

Après six jours dédiés au 7ᵉ art sous toutes ses formes, la 3ᵉ édition du festival Épinal fait son cinéma s’est achevée le 22 mars 2026 sur une note très positive. Porté par l’association Image’Est, pôle de l’image en région Grand Est, l’événement confirme son ancrage dans le paysage culturel et son adéquation avec les attentes du public.

Avec près de 3 300 entrées enregistrées, le festival poursuit sa progression amorcée en 2025 et démontre un intérêt croissant pour une programmation audacieuse. Fidèle à sa ligne éditoriale, il propose une offre éclectique mêlant cinéma d’auteur, films de patrimoine et découvertes. Cette année, 13 films ont été présentés en avant-première, principalement des productions ou coproductions françaises, sur un total de 36 œuvres programmées.

Le cinéma sous toutes ses facettes

Le festival se distingue également par sa volonté de rendre le cinéma accessible sous toutes ses facettes. Rencontres, animations gratuites et ateliers ont permis au public de mieux appréhender les métiers du secteur. « Faire un pas de côté pour découvrir de nouvelles choses et des films à côté desquels le public pourrait passer » : tel est le leitmotiv défendu par l’équipe organisatrice.

Parmi les temps forts de cette édition, la présence du cinéaste Nathan Ambrosioni en tant qu’invité d’honneur a marqué les esprits. Plusieurs équipes de films sont également venues à la rencontre du public, notamment autour des œuvres Une Fille en or, Élise sous emprise, A Second Life, Allah n’est pas obligé ou encore La Vie après Siham.

Le festival a aussi rendu hommage au documentariste Frederick Wiseman avec la projection de trois de ses films.

Autre moment marquant : un ciné-concert consacré à des courts métrages de Buster Keaton, interprété en direct par l’Orchestre La Belle Image sous la direction de Pieter-Jelle de Boer, qui a su séduire un large public.

64 séances publiques

Au total, 64 séances publiques ont été proposées, accompagnées de deux ciné-concerts. Le festival a rassemblé 40 professionnels du cinéma, attiré 670 participants aux animations et accueilli 420 élèves dans le cadre d’ateliers de pratique artistique.

Fort de ce succès, Épinal fait son cinéma donne d’ores et déjà rendez-vous à son public pour une 4ᵉ édition, qui se tiendra du 16 au 21 mars 2027. Les organisateurs ont tenu à remercier chaleureusement partenaires et spectateurs pour leur soutien, essentiel à la poursuite de cette dynamique culturelle.

À propos de Image’Est

Créé en 2009 avec son siège social à Épinal, Image’Est est l’association des professionnels de l’image du Grand Est, soutenue par la Région Grand Est et de nombreux partenaires publics. L’association vise à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle régionale, à favoriser la circulation des oeuvres et des talents et à accompagner leur rencontre avec le public. Elle collecte, préserve et numérise également le patrimoine audiovisuel, cinématographique et iconographique du Grand Est, plus particulièrement en Lorraine et en Champagne-Ardenne, assurant la valorisation et la transmission de cette mémoire des territoires. Elle conserve ainsi près de 15.000 films et plus 1.500.000 photographies de toute sorte. Labellisée Pôle Régional d’Éducation aux Images par le Centre National du Cinéma et de l’Image animée, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est et la Région Grand Est, Image’Est vise par ses actions à transmettre la culture du cinéma et de l’image animée à former à la maîtrise du langage cinématographique et à favoriser l’expérience sensible de la création dès le plus jeune âge.