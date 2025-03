Dans un documentaire aussi captivant qu’effrayant, Sabrina Van Tassel évoque le scandale de ces jeunes femmes amérindiennes enlevées, violées, tuées, en toute impunité. Un film diffusé sur Canal+ après avoir été présenté au Festival de Deauville.

En 2021, Sabrina Van Tassel était venue présenter au Festival de Deauville un documentaire choc, qu’elle avait tourné aux Etats-Unis, « L’Etat du Texas contre Melissa ». Terrible enquête sur le système judiciaire américain, entrainant une mobilisation internationale, ce film a contribué à innocenter Melissa Lucio, condamnée à mort pour infanticide, une de ses filles ayant fait une chute mortelle dans un escalier. L’erreur judiciaire réparée, la coupable « idéale » avait enfin pu sortir du couloir de la mort.

2024, retour au Festival de Deauville, où la réalisatrice présentait un documentaire tout aussi accablant pour la justice américaine, « Les Disparues » (« Missing from Fire Trail Road », disponible sur Canal+ à partir de ce mercredi 19 mars). « J’ai découvert que dans les tribus, les femmes disparaissaient, aux Etats-Unis et au Canada, et le phénomène s’est empiré », précisait Sabrina Van Tassel en Normandie, « Les femmes amérindiennes sont les plus persécutées, les plus assassinées, j’ai eu envie de raconter cette injustice ».

La cinéaste est ainsi partie à la recherche des « Disparues », ces jeunes femmes amérindiennes qui vivent dans des réserves, « proies faciles » pour des prédateurs en toute impunité, enlevées, violées, tuées. Elle suit ainsi les traces de Mary-Ellen Johnson-Davis, disparue de la réserve indienne des Tulalip, près de Seattle, dans l’Etat de Washington. Cela fait alors plus de deux ans que sa famille cherche à savoir ce qu’elle est devenue, alors que son mari, non-autochtone, s’est enfui en Californie avec une somme d’argent et n’a jamais été inquiété par la police.

L’indifférence de la police et du FBI

Tout le long d’une même grande route, Fire Trail Road, s’affichent des avis de recherche dans les réserves, « Missing », des prénoms de femmes, de jeunes filles recherchées par leurs sœurs, leurs mères, des membres de la tribu, dans l’indifférence des autorités policières et du FBI. La plupart de ces crimes et disparitions ne sont jamais résolus, et lorsqu’ils le sont exceptionnellement, les coupables ne sont généralement pas des autochtones, mais des Blancs qui ne peuvent pas être poursuivis par les tribunaux locaux. Impuissante, la police tribale évoque un trafic de femmes vers les autres états.

Malgré un taux de mortalité absolument anormal, l’inactivité judiciaire s’accompagne d’un silence médiatique, au grand désespoir des familles des victimes. « En faisant ce film, j’ai découvert que ce génocide a commencé il y a plusieurs centaines d’années », confie la réalisatrice. Dans ce documentaire aussi captivant qu’effrayant, Sabrina Van Tassel évoque un autre scandale, qui remonte dans le passé, lorsque des enfants des tribus étaient retirés de nombreuses familles pour être placés de force dans des internats. Autre sujet dramatique qui mériterait un film à lui seul.

Patrick TARDIT

« Les Disparues », un documentaire de Sabrina Van Tassel, disponible sur Canal+ Docs (première diffusion ce mercredi 19 mars, à 21H).