Nancy : Capitale de la Photographie Sportive

Starting-Blocks est un projet singulier qui réunit le sport, la culture, l’éducation et la création artistique. Ce projet est né à Nancy, labellisée Terre de jeux 2024, terre de sport, mais aussi terre de culture et d’art. Il vient d’obtenir le label Olympiade Culturelle Paris 2024.

Starting-Blocks NCY 2024 est le premier Festival International de la Photographie Sportive de Nancy. La ville deviendra cette année la capitale de la photographie sportive, réunissant le sport et la culture au sein d’un magnifique moment de partage et de valorisation du geste sportif dans sa dimension tant artistique et esthétique, qu’émotionnelle ou par l’exploit incarné dans le cliché.

Les plus beaux regards sur le sport

Le festival a sélectionné les meilleurs travaux de photographes professionnels ou amateurs, femmes et hommes, de renommée nationale et internationale, qui ont couvert des événements sportifs majeurs.

À travers cette exposition, Starting-Blocks NCY veut magnifier à leur juste mesure les plus beaux regards sur le sport et consacrer le travail des photographes professionnels passionnés de sport, témoins privilégiés des plus grands exploits, des plus beaux gestes et des plus belles histoires du sport. Le Festival International de la Photographie Sportive de Nancy, se donne l’ambition de devenir le rendez-vous incontournable de la Photographie sportive dans l’Hexagone et d’être un événement culturel et artistique essentiel de la Ville de Nancy, de la Métropole de Nancy, du Département de Meurthe-et-Moselle et de la Région Grand Est.

Côté pratique

Du vendredi 15 au dimanche 31 mars 2024 : Galerie Poirel, 3 Rue Victor Poirel à Nancy

Vernissage Jeudi 14 Mars 2024 à 18h

Ouverture du 15 au 17 mars, du 19 au 24 mars et du 26 au 31 mars de 14h à 18h.

Entrée : prix libre

Plus d’infos ici

Les photographes Professionnels

Francis Bompard, William Dupuy, Vincent Leloup, Guillaume Martial, Tina Merandon, Raynald Najosky, Jeff Pachoud, Yves-Marie Quemener, Edouard Salmon, Stefan Wermuth.

Les photographes Amateurs

Fréderic Allegrini, Mesut Aysel, Christophe Bertaux, Fréderic Bocquenet, Françoise Cerf, Suzy Champlon, Jean-Marc Fondeur, Fabrice Galek, Yves Gravelin, Ingrid Kormann, Paul Legendre, Christian Meyer, Jean-Marc Miller, Anne Romary, Patrice Sarzi, Audrey Simon, Jimmy Sohm, Kateryna Trushakova, Amy Vanhaezebrouck, Stéphane Yung.