L’Espagne demande un audit du télévote controversé de l’Eurovision attribuant 12 points à Israël

La RTVE conteste la répartition des voix espagnoles lors de la finale du concours et exige des explications détaillées à l’Union européenne de radiotélévision (UER).

La Télévision espagnole (TVE) va demander ce lundi un audit complet des votes du public espagnol lors de la finale de l’Eurovision explique le journal El Païs. Cette décision intervient après que le télévote national a attribué 12 points à Israël, soulevant des questions sur la transparence du processus de comptage des voix.

Un rapport qui suscite des interrogations

Selon des sources proches de la RTVE, l’organisme public a reçu dimanche un rapport préliminaire de l’Union européenne de radio-télévision (UER) indiquant que 142.688 votes ont été enregistrés depuis l’Espagne lors de la finale. Ce document, jugé insuffisant par la chaîne, mentionne seulement avoir comptabilisé 7.283 appels téléphoniques, 23.840 SMS et 111.565 votes via internet.

La RTVE déplore l’absence de ventilation précise expliquant pourquoi Israël a reçu le score maximum du public espagnol alors que le jury professionnel du pays n’avait attribué aucun point à la chanson israélienne « New Day Will Rise » interprétée par Yuval Raphael.

Cette polémique s’inscrit dans un contexte déjà tendu entre l’Espagne et l’UER. La télévision publique espagnole n’est pas seule dans sa démarche, d’autres pays prévoyant également de demander des audits similaires selon les mêmes sources.

Des soupçons d’influence extérieure

La controverse est d’autant plus vive que David Saranga, directeur par intérim de la diplomatie publique au ministère israélien des Affaires étrangères, avait reconnu l’an dernier auprès du portail d’information Ynet que son agence était intervenue pour « encourager le vote » en faveur d’Israël. Ces campagnes en ligne, souvent soutenues par des partis de droite et d’extrême droite dans différents pays, semblent avoir porté leurs fruits.

Pour rappel, l’Autriche a remporté l’Eurovision 2025 après une finale très disputée avec Israël, tandis que la représentante espagnole Melody s’est classée avant-dernière.