Covid long : Les effets du jeûne

La pratique du jeûne dépend de l’état de santé de la personne (elle n’est pas bénéfique dans tous les cas) et doit être encadrée par un médecin (vidéo extrait de l’émission « Les clés de la guérison » de Jacky Cassou).

Cette vidéo est un extrait d’une émission du Dr. Jacky Cassou (« Le Monde et Nous ») sur le Covid long : les clés de la guérison (invités: Estelle Fougères et le Dr. Jean-Marc Sabatier). Il concerne l’impact du jeûne sur l’organisme. Bien que l’émission concerne le Covid long et les traitements prometteurs, il est important de savoir que ces effets du jeûne ne concernent pas que le Covid long, mais toutes les pathologies humaines non génétiques : neurodégénérescence (maladies d’Alzheimer et de Parkinson, démence, etc.), atteintes cardio-vasculaires et gastro-intestinales, auto-immunité et cancer. La pratique du jeûne dépend de l’état de santé de la personne (elle n’est pas bénéfique dans tous les cas) et doit être encadrée par un médecin.

Jean-Marc Sabatier n’est pas médecin et il ne s’agit là que de suggestions concernant le mode d’action et l’activité biologique des molécules. Bien que directeur de recherche au CNRS, il s’exprime ici en son nom propre.

