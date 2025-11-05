Le tour de France de Yann Arthus-Bertrand

Le photographe à la « moustache souriante » est parti à la rencontre de Français « qui font des choses formidables », pour un documentaire coréalisé avec Michael Pitiot, « France, une histoire d’amour ».

Après avoir photographié les beautés de la planète et « La Terre vue du ciel », Yann Arthus-Bertrand a fait un tour de France à double objectif. Photographier de « vrais gens », familles, collègues, amis, sportifs… des portraits rassemblés dans un « Album de famille » (Editions Actes Sud) avec un texte du démographe Hervé Le Bras. Et filmer des citoyens « qui ont choisi la solidarité », pour un documentaire coréalisé avec Michael Pitiot (duo qui avait notamment tourné « Planète Océan » et « Terra »), « France, une histoire d’amour » (sortie le 5 novembre).

Le bonhomme à la « moustache souriante » a sillonné le pays à la rencontre de Français qui se dévouent pour les autres, « des grandes gueules et des grands cœurs ». Quelques « célébrités », Cédric Herrou, le paysan militant qui accueille des réfugiés dans sa vallée de la Roya, la militante écolo Camile Etienne, Thierry Cotillard, patron d’Intermarché… Et des dizaines d’autres, plus ou moins anonymes. « C’est riche de s’occuper des autres », constate la « Mamy Charge » du Nord, qui recharge les téléphones des migrants, leur distribue eau, vivres et vêtements.

Entraide, solidarité, fraternité

Au cours de son voyage à travers la France, une France qu’on surnomme à tort de « profonde », Arthus-Bertrand va d’une association d’aide alimentaire créée par un ancien SDF à un MacDo marseillais transformé en lieu solidaire, rencontre un ex-prisonnier en réinsertion, le bâtisseur d’un habitat social pour retraités, la créatrice d’un abattoir mobile, des paysans bio, un ancien agriculteur antisystème, un éleveur de cochons, des producteurs d’olives, un maire breton qui a interdit les pesticides sur sa commune, et se fait engueuler par des bergers inquiets de la prolifération des loups.

Bien sûr, ce documentaire contient une haute dose de naïveté et de bons sentiments, les rencontres sont parfois un peu brèves, mais alors qu’abondent les discours sur une soi-disante déchéance de la France, cela fait du bien de voir exposés des gens « qui font des choses formidables », des bénévoles, des militants, qui se démènent pour leurs prochains, des preuves et témoignages d’entraide, de partage, de solidarité, de fraternité. Des femmes et des hommes qui essaient de rendre le « monde meilleur », qui prônent « le vivre ensemble ». Déclaration d’amour aux nombreux braves gens de ce pays, le grand mérite de ce film est ainsi de montrer « une France sympathique et généreuse ».

Patrick TARDIT

« France, une histoire d’amour », un documentaire de Michael Pitiot et Yann Arthus-Bertrand (sortie le 5 novembre).