La réalisatrice bosniaque Una Gunjak tire un portrait sensible de la jeunesse d’aujourd’hui, et évoque délicatement les affres de l’adolescence et le tabou de la sexualité.

Action ou vérité ? C’est avec ce jeu dangereux auquel se défient des lycéens que s’ouvre le premier long-métrage de la jeune réalisatrice bosniaque Una Gunjak, « Excursion » (sortie le 12 juin). Action ou vérité ? C’est à Sarajevo qu’est lancé ici ce défi ; vérité ou pas, la jeune Iman (interprétée par Asja Zara Lagumdzija) prétend avoir couché avec un garçon. Envie, jalousie, curiosité de la part des autres jeunes filles, Iman qui a « l’air d’une enfant modèle », jusqu’alors plutôt du genre discrète, bonne élève, devient le centre d’intérêt de la classe. Et plus que jamais lorsqu’elle laisse aussi croire qu’elle pourrait bien être enceinte.

L’établissement scolaire est alors perturbé par un projet de voyage scolaire, une fameuse excursion à l’étranger ; les élèves sont excités et les parents inquiets. Perturbés par un fait-divers qui a d’ailleurs inspiré la réalisatrice, plusieurs jeunes filles qui seraient tombées enceintes lors d’un tel séjour. Lorsque le fameux voyage tant attendu par les jeunes est remis en question à cause d’Iman, le statut de la demoiselle bascule : elle qui attirait toute l’attention devient une cible, le prétexte à tous les reproches, l’objet de l’hostilité de tous les autres, y compris de sa meilleure amie. Prise au piège de ses propres mensonges, Iman ne sait plus comment s’en sortir.

Avec ce film, présenté en avant-première lors des Rencontres du Cinéma de Gérardmer, la réalisatrice Una Gunjak tire un portrait sensible de la jeunesse d’aujourd’hui, qui a au bout des doigts internet, les selfies et les réseaux sociaux. Avec une jeune fille qui cherche sa place dans le monde, elle évoque délicatement les affres de l’adolescence et le tabou de la sexualité féminine, le jugement des autres, les injonctions, la fragilité, la morale, le harcèlement scolaire, l’image de soi et le souci des apparences. Cette « Excursion » au pays des jeunes filles est aussi un voyage au cœur d’un pays, la Bosnie-Herzégovine, une société en cours de modernisme, qui est en pleine « transition capitaliste ».

Patrick TARDIT

« Excursion », un film de Una Gunjak avec Asja Zara Lagumdzija (sortie le 12 juin).