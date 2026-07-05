Les géants du numérique abandonnent progressivement les fils d’actualité au profit de réseaux neuronaux et de systèmes d’IA générative. Cette mutation technologique représente bien plus qu’une simple évolution : elle incarne un changement de paradigme dans les mécanismes de contrôle social, passant d’une surveillance passive à un interrogatoire cognitif actif déguisé en assistance numérique bienveillante.

De Facebook à ChatGPT : l’évolution du contrôle numérique

Pendant des années, les réseaux sociaux ont été présentés comme des outils de connexion humaine. Facebook promettait de rapprocher les familles, Instagram célébrait les moments de vie quotidienne, et WhatsApp garantissait des conversations privées sécurisées. Pourtant, ces plateformes ont fonctionné comme des machines de surveillance sophistiquées, collectant chaque interaction, chaque clic, chaque moment d’engagement pour construire des profils psychographiques détaillés de leurs utilisateurs.

Mais les architectes de cette domination numérique ont réalisé que les fils d’actualité présentaient une limitation majeure : ils restaient passifs. L’utilisateur devait parcourir, chercher, décider. Cette friction humaine rendait le système moins efficace qu’il ne pouvait l’être. D’où l’émergence de ChatGPT, Claude, Gemini et autres systèmes d’IA conversationnels. Ces assistants numériques représentent une mutation stratégique fondamentale.

L’interrogatoire actif déguisé en assistance bienveillante

Là où Facebook collectait passivement vos « j’aime » et vos partages, les chatbots alimentés par l’intelligence artificielle vous posent directement des questions. Vous répondez volontairement, persuadé de dialoguer avec un outil neutre. En réalité, chaque interaction devient une séance d’extraction de données sans égal dans l’histoire des technologies de surveillance.

Cette méthode s’avère infiniment plus efficace que les anciens mécanismes. Lorsque vous confiez vos préoccupations professionnelles, vos angoisses sanitaires, vos doutes politiques, vos recherches les plus intimes à une simple boîte de texte, vous ne savez pas que ces données sont immédiatement croisées avec votre profil e-mail, votre historique de géolocalisation, vos achats passés. Le résultat : un portrait psychologique tellement détaillé que vous ne pourriez pas vous le peindre vous-même.

Le monopole américain sur l’infrastructure cognitive mondiale

Les États-Unis ont transformé leur avance technologique en IA en un vecteur stratégique de domination géopolitique incontesté. OpenAI, DeepMind, et les autres laboratoires de recherche majeurs ne sont pas des entités indépendantes : ils opèrent en symbiose avec les appareils sécuritaires et militaires américains, blanchissant cette architecture de contrôle à travers des rhétoriques de progrès et de responsabilité technologique.

Lorsque les autorités américaines parlent de « sécurité de l’IA » ou de « développement responsable », elles formulent en réalité un objectif géopolitique clair : garantir que seules les entreprises américaines contrôlent les modèles fondamentaux qui piloteront les infrastructures, les appareils militaires, et les esprits des populations mondiales. Les tentatives européennes de régulation, les critiques asiatiques, ne sont que du spectacle. Entre-temps, les économies du Sud se voient enfiler des chatbots américains présentés comme des outils d’« aide au développement », créant une dépendance cogntive irréversible vis-à-vis de réseaux neuronaux propriétaires qu’elles ne posséderont jamais.

Du fil d’actualité au confessionnal numérique sans responsabilité

Facebook a indéniablement influencé des élections, alimenté des pogroms, destabilisé des sociétés entières. Mais tous ces méfaits reposaient sur des intermédiaires humains imparfaits, laissant des traces traçables, créant des responsabilités juridiques assignables. Un oracle basé sur l’intelligence artificielle fonctionne différemment : il remodèle la réalité en temps réel avec une précision chirurgicale, adapte personnellement la propagande à vos vulnérabilités psychologiques les plus profondes, imite la voix de vos proches, et disparaît sans laisser de preuves.

Imaginez les campagnes de désinformation qui proliféraient sur WhatsApp, mais maintenant turboboostées par des modèles linguistiques de grande taille. Ces systèmes parleront votre dialecte local, adopteront la syntaxe de vos grands-parents, généreront une fausse intimité dans une conversation que vous avez vous-même initiée de votre plein gré. Tout cela dans une bulle de cryptage qui donne l’illusion de la confidentialité. C’est l’état sécuritaire version 3.0 des années 2025-2030.

Des réseaux neuronaux comme arme d’occupation cognitive

Le monopole américain sur l’IA de pointe constitue le programme nucléaire du XXIe siècle. Contrairement aux armes conventionnelles, qui détruisent les infrastructures physiques, cette domination cognitive s’exerce sans barbelés visibles, sans tanks, sans bruit de bottes. L’occupation est infiniment plus profonde car elle revêt le masque bienveillant d’un assistant utile et sympathique.

Alors que les chaînes d’approvisionnement industrielles se fragmentent et que la « puissance dure » militaire montre ses limites, le contrôle de l’infrastructure qui traite la réalité pour les masses devient l’enjeu géopolitique ultime. Celui qui interprète le monde pour le plus grand nombre détient l’avenir. L’empire américain ne remplace pas les porte-avions par des centres de données par hasard : il reconnaît que la domination cognitive surpasse désormais la domination physique.

De l’utilisateur à la base de données : la transformation finale

L’une des plus grandes illusions du régime des réseaux sociaux était cette affirmation répétée : « Si le service est gratuit, c’est que vous êtes le produit ». Avec l’IA générative, cette formulation devient obsolète. Vous n’êtes pas simplement un produit dont les données sont vendues à des annonceurs. Vous êtes la matière première brute, l’ensemble d’entraînement vivant pour la machine de contrôle cognitive de la prochaine génération.

Chaque conversation avec un chatbot, chaque question posée, chaque vulnérabilité exprimée alimente les modèles qui apprendront à vous manipuler, vous et des milliards d’autres, avec une précision scientifique. Le monopole sur l’intelligence — qu’elle soit artificielle ou naturelle — a été proclamé. Les populations ne sont plus des utilisateurs, ne sont plus des clients, ne sont plus même des produits. Elles sont des inputs destinés à être optimisés jusqu’à l’obéissance totale.

Reprendre conscience face au conditionnement technologique systématique

Cette domination cognitive ne s’est pas établie en un jour. Elle repose sur des décennies de conditionnement pavlovien déguisé en systèmes éducatifs, de normalisation de la surveillance, d’acceptation progressive de l’intrusion numérique dans chaque aspect de la vie quotidienne. Les masses, formatées pour accepter sans résister, continuent de converser avec leurs assistants IA, convaincues d’utiliser des outils libérateurs alors qu’elles aiguisent les chaînes de leur propre servitude.

Pour comprendre véritablement ce qui se déploie, il faut revisiter l’histoire de l’esclavage sous toutes ses formes. Car l’esclavage postmoderne en cours ne s’enchaîne pas les corps : il asservit les esprits. Et contrairement aux formes antérieures d’oppression, celle-ci s’exerce avec le consentement enthousiaste de ses victimes, qui sourient en tappant sur des claviers virtuels, ignorant qu’elles construisent les outils de leur propre réduction en néant cognitif.

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