Dette : les émeutes du 17 octobre accentuent une défiance déjà installée sur les marchés

Le taux d’emprunt de l’État à dix ans a gagné une dizaine de points de base en début de semaine et frôle désormais les 5 %. Les violences du week-end s’ajoutent à un climat budgétaire et politique déjà tendu, mais la hausse reste mesurée et s’inscrit dans un mouvement obligataire mondial.

Vendredi 16 octobre au soir, la France empruntait à dix ans à 4,79 %. Lundi, au lendemain d’un week-end de pillages, de destructions et d’émeutes dans de nombreuses villes, à l’issue d’une mobilisation nationale pour le pouvoir d’achat, ce taux est monté autour de 4,92 %. Selon les sources et les moments de la séance, la hausse oscille entre une dizaine et une quinzaine de points de base, et la clôture du lundi est évoquée autour de 4,93 %.

Une réaction réelle, mais pas une débâcle

Selon Boursorama, le rendement de l’OAT à dix ans a progressé de 9 points de base en cours de séance lundi, quand celui du Bund allemand n’avançait que de 2. L’écart entre les deux pays, qui mesure la prime de risque exigée pour détenir de la dette française, s’est creusé à environ 145 points de base : son plus haut niveau depuis deux semaines, mais encore loin du pic proche de 160 points relevé début octobre.

Le mouvement s’inscrit surtout dans la continuité. Début octobre, avant les violences, le taux à dix ans avait déjà touché 4,99 %, son plus haut depuis 2002, sur fond de méfiance envers l’ampleur de la dette et la fragmentation de l’échiquier politique. Les tensions obligataires sont par ailleurs généralisées à l’échelle mondiale, nourries en grande partie par les craintes inflationnistes : une partie de la hausse n’est donc pas spécifiquement française.

Comment la défiance se manifeste

Lorsque des investisseurs vendent des obligations, leur prix baisse et leur rendement monte mécaniquement. La défiance se lit donc dans le taux, et plus finement dans l’écart avec l’Allemagne, référence de la zone euro. Des analystes, dont ceux de Deutsche Bank, estiment que les événements du week-end ajoutent un risque politique supplémentaire à une situation budgétaire déjà fragile : un déficit public supérieur à 5 % du PIB et un vote sur le budget qui approche.

Quelles conséquences pour les Français ?

Pour l’État, l’effet est progressif. Les titres déjà émis conservent leur taux jusqu’à leur échéance : seuls les nouveaux emprunts et les refinancements sont renchéris. Le comparateur jechange.fr estime, à partir du barème de sensibilité de l’Agence France Trésor, que les dix points de base gagnés lundi représentent 320 millions d’euros d’intérêts supplémentaires par an. Ce chiffre repose sur l’hypothèse que l’écart se maintienne et que tous les taux suivent celui à dix ans : c’est un ordre de grandeur, non une facture certaine. Cette charge réduit les marges de manœuvre d’un budget déjà contraint, ce qui nourrit les arbitrages à venir entre dépenses, impôts et économies.

Pour les ménages et les entreprises, le taux à dix ans sert de référence au prix de l’argent dans le pays. Les taux immobiliers moyens sur vingt ans atteignent 3,55 à 3,66 % en octobre, en hausse depuis septembre. Les banques répercutent ces évolutions avec un décalage.

Pour les épargnants, un rendement proche de 5 % rend les obligations d’État plus attractives et profite, à terme, aux fonds en euros des assurances-vie, largement investis en OAT. En contrepartie, la valeur des titres déjà détenus recule.

Ce qu’il faut surveiller

Tout dépendra de la durée. Un écart avec l’Allemagne qui retomberait vers 140 points de base ferait de cet épisode une simple secousse ; un écart durablement supérieur aux 160 points de début octobre constituerait un signal plus sérieux. Le prochain test sera le vote sur le budget.