Coca-Cola lance un rappel massif de boissons en Europe

Une concentration excessive de chlorate détectée dans plusieurs marques du groupe.

Ce lundi 27 janvier, Coca-Cola Europacific Partners Belgium a déclenché une vaste opération de rappel de produits dans six pays européens, suite à la découverte d’une teneur anormalement élevée en chlorate dans plusieurs de ses boissons.

Un rappel d’ampleur exceptionnelle

L’opération touche un large éventail de produits du géant américain des sodas, incluant les marques Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico. Sont concernés les canettes et bouteilles en verre consignées commercialisées depuis novembre en France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne et Luxembourg. Selon le porte-parole de Coca-Cola Europacific Partners Belgium interrogé par l’AFP, « il s’agit d’une quantité considérable » de produits, bien que le nombre exact n’ait pas été communiqué.

Procédure de remboursement et risques sanitaires

Les consommateurs sont invités à vérifier les codes de production sur leurs produits. Ceux portant un code compris entre 328 GE et 338 GE inclus doivent être rapportés au point de vente pour remboursement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments met en garde contre les risques liés à l’exposition prolongée au chlorate, particulièrement pour les enfants présentant une carence en iode légère ou modérée. Cette substance, principalement présente dans l’eau potable, peut constituer un risque sanitaire en cas de consommation régulière.